Une conférence historique sur la vie du politicien local Charles Brousseau

La Société d’histoire de Joliette – De Lanaudière accueille une conférence donnée par la chercheuse Guylaine Brousseau, membre de la Société d’histoire et intitulée : "Hommage à mon père Charles Brousseau, 1927-2012", lundi 25 novembre à 19h30.

Cette conférence témoignera de la vie de Charles Brousseau, un politicien, un militant en sport professionnel et un restaurateur omniprésent en son temps pour sa communauté.

Le Service d’archives de la Société d’histoire a acquis en 2013 les documents constituant depuis cette date le F107 Fonds Charles Brousseau. Dans ce contexte, la conférence sera précédée par une brève présentation portant sur la confection de ce fonds historique, dorénavant accessible au public.

Guylaine Brousseau a été amenée à approfondir le vécu de ses ancêtres de la France à la Nouvelle-France, et ce grâce à sa passion pour l’archéologie, la généalogie et l’histoire. Elle a consulté des documents aux Archives nationales du Québec, au sein de plusieurs sociétés d’histoire et de généalogie, dont celles de Joliette. Enfin, la chercheuse a entrepris un voyage historique à travers le Québec, lequel l’a conduit tant à La Pocatière, Rivière-Ouelle, Château-Richer, qu’à L’Assomption.

Pourquoi Joliette ?

De Jean Mignot dit Labrie, premier pionner arrivé en Nouvelle-France et natif de St-Germain-Laxie en Brie, jusqu’à son père Charles Brousseau de Joliette, ses démarches généalogiques lui

ont permis de fouiller dans son passé familial, d’éveiller quelque peu ses ancêtres et ainsi de mieux comprendre pourquoi ils auront choisi le moment venu de s’établir à Joliette.

Le propos de Mme Brousseau intègrera des événements historiques en lien avec la vie de ses ancêtres, en lien avec la politique municipale du temps de son père. De plus, la conférencière nous emmènera dans le quartier immédiat de la Cathédrale de Joliette, là où existe toujours ce qui fut la résidence familiale des Brousseau, rue Saint-Louis.

La chercheuse illustrera le fruit de ses recherches abondamment en présentant des photographies, des documents, films, actes de baptême, de mariage et de sépulture.

Cette conférence aura lieu le lundi 25 novembre à 19 h 30 au Centre d’action bénévole Émilie-Gamelin, 80 rue Wilfrid-Ranger, à Saint-Charles-Borromée. L'accès est gratuit pour les membres de la Société et de 5 $ pour les non-membres.