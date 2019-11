Le CRAPO dévoile son programme hebdomadaire

Le CRAPO dévoile sa programmation de la semaine, avec un documentaire sur l'agriculture viticole mercredi 13 novembre et le lancement de l'album du groupe É.T.É , le vendredi 15 novembre.

Le mercredi 13 novembre à 19h15, le Mouvement Écologique Mathalois (M.E.M.) présente, au Ciné-BLABLA du CRAPO, le documentaire Grand cru.

Pascal Marchand, un aspirant poète de Montréal, a mis le pied sur la terre mythique de Bourgogne dans les années 1980 avec l’idée de se plonger à fond dans la culture française.

Jeune étranger perdu au milieu de familles dotées de traditions et de titres ancestraux, il a finalement trouvé sa vocation de viticulteur. Passionnément désireux d’évoquer un authentique terroir dans ses vins, il lutte aujourd’hui pour conserver son approche « biodynamique » artisanale et non conventionnelle face à une agriculture industrielle et malgré les aléas de la météo.

Tourné au cours de l’année 2016, Grand cru retrace les évènements catastrophiques tels que les gelées, la grêle et les maladies dévastatrices dans les vignobles. Le film est à la fois une lettre d’amour et une mise en garde, car les vignerons comme Pascal doivent faire face aux conséquences imprévisibles et destructrices des changements climatiques. La projection sera suivie d’une période d’échange, avec la participation de représentants du Vignoble Saint-Gabriel et de la cidrerie Qui sème récolte.

Les tarifs d’entrée sont : 9$, au général, 7$ pour les membres du CRAPO et 5$ pour les membres du M.E.M. Infos au 450.886.1515.

7 à 9, avec le lancement-spectacle de l’album Les Quatres roses du groupe É.T.É. le vendredi 15 novembe.

Le vendredi 15 novembre, le groupe É.T.É lance son tout nouvel album Les Quatres Roses dans le cadre d’un 7 à 9 au CRAPO. Né de la rencontre de trois jeunes musiciens aux parcours éclatés, le groupe É.T.É propose une vision bien actuelle et dynamique de la musique traditionnelle québécoise.

Alliant des influences venues du folk, du jazz, du rock progressif et du classique, c’est au son du violon, du bouzouki irlandais, du violoncelle et de la gigue qu’Élisabeth Moquin, Thierry Clouette et Élisabeth Giroux dévoilent leur univers à travers des compositions originales et des arrangements recherchés d’airs du répertoire traditionnel.

L’entrée est à contribution volontaire et il est préférable de réserver à l’avance en téléphonant au 450-886-1515. Le CRAPO est maintenant situé au 180, rue Sainte-Louise, Saint-Jean-de-Matha. Infos et réservations au 450.886.1515.