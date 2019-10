Le centre des arts et des loisirs recelle 90 trésors historiques

Mercredi soir, le coup d’envoi de la toute dernière exposition du Centre des arts et des loisirs Alain-Larue de Notre-Dame-des-Prairies a été donné. L'événement s'intitule "90 ans, 90 trésors et plus encore" et il sera présenté jusqu’au 7 décembre, en collaboration avec la Société d’histoire de Joliette – De Lanaudière.

Soulignant les 90 ans d’existence de la Société d’histoire de Joliette, "90 ans, 90 trésors et plus encore" se veut une célébration institutionnelle à travers l’exposition de documents historiques exceptionnels, rarement accessibles au public. Un salut mérité à l’œuvre de collection, de conservation et de diffusion des pionniers d’une société d’histoire nonagénaire, à la fois joliettaine et régionale.

Afin de couvrir la diversité des milliers de documents et d’objets rangés sagement dans les boîtes d’archives de la Société d’histoire, il a été décidé d’accrocher aux cimaises et de mettre en vitrine des trésors historiques et esthétiques, de favoriser une redécouverte du passé à travers dix thèmes de la vie publique et de la vie privée de nos bâtisseurs, des thèmes allant de celui de la famille à celui des professions en passant par celui du politique et du phénomène religieux.

L’objectif de cette exposition est de sensibiliser le visiteur à la mission patrimoniale des sociétés d’histoire et la richesse de celle qui est la sienne.

Sur la photo: Mathieu Lagacé, directeur du développement culturel des loisirs et des communications ; Denise Bouchard, vice-présidente de la Société d’histoire de Joliette – De Lanaudière ; Mylène Allary, conseillère ; Régis Soucy, conseiller ; Jean Claude De Guire, directeur général et archiviste de la Société d’histoire de Joliette – De Lanaudière ; Suzanne Dauphin, mairesse ; Serge Landreville, conseiller et Marie-Andrée Breault, directrice générale.