L'Orchestre symphonique des Jeunes de Joliette prévoit une année de cinquentenaire riche et variée

L'Orchestre symphonique des jeunes de Joliette (OSJJ) va célébrer ses 50 ans en 2020. Une programmation riche et un anniversaire prévu le 25 avril s'apprêtent à égayer l'année.

En 1970, le Père Rolland Brunelle décidait de jumeler l’Harmonie-fanfare du Séminaire à son Orchestre à cordes pour former l’Orchestre symphonique des jeunes de Joliette (OSJJ), premier orchestre symphonique de jeunes au Québec. À ce jour, plus de 1500 jeunes musiciens de 5 à 25 ans ont profité de cet enseignement exceptionnel!

Une saison de concerts variés à venir

Le 17 novembre à 14 h à St-Paul-de-Joliette, Jacques Houle, donnera une conférence-concert sur le Père Brunelle, dans le cadre des Belles rencontres de l’Université du troisième âge. Ce sera l’occasion d’entendre l’OSJJ dans des pièces qui ont marqué l’histoire de l’orchestre : Les Maîtres chanteurs de Wagner, la 6e Symphonie de Tchaïkovski, la Danse des heures de Ponchielli et Finlandia de Sibelius.

Le 1er décembre , les Petits violons Rolland-Brunelle et l'OSJJ seront au Carrefour culturel de Notre-Dame-des-Prairies. Les Matinées symphoniques suivront, les 8, 9 et 10 décembre avec l'Orchestre de la Relève à la Salle Rolland-Brunelle dans un spectacle intitulé On a marché sur la lune. Le 14 décembre, l'Orchestre de la Relève et l'OSJJ vous invitent à l'église de St-Félix-de-Valois à l'approche des Fêtes.

En février , l'Orchestre symphonique de la Relève participera au Festival de la Relève à Laval. Ce sera la 14e édition de ce festival qui est une initiative de l'OSJJ. Trois orchestres de type Relève ont déjà confirmé leur participation : Rosemère, Montérégie et Joliette.

Le 8 mars , l'OSJJ recevra Patrice Michaud à la Salle Rolland-Brunelle du Centre culturel Desjardins : une occasion unique d'entendre ses célèbres chansons en version symphonique!

Le 29 mars , l'OSJJ se produira en concert avec la Sinfonia de Lanaudière au Théâtre Hector-Charland de l'Assomption : une rencontre pédagogique et enrichissante avec des musiciens professionnels sous la baguette de Stéphane Laforest, un ancien chef de l'OSJJ.

Du 10 au 12 avril , l'OSJJ participera au Festival de l'Association des orchestres de jeunes du Québec (AOJQ) : une fin de semaine intense de musique avec des jumelages et des chefs d'orchestre invités qui culminera avec un concert donné à la Maison symphonique de Montréal.

Le 30 mai , l'Orchestre symphonique de la Relève se joindra à l'Orchestre de Rosemère pour leur concert avec le chanteur Émile Bilodeau. Le concert sera présenté à l'église de St-Eustache.

Le 28 juin , l'OSJJ et plusieurs de ses anciens musiciens seront à l'Amphithéâtre Fernand-Lindsay, dans une programmation pré-Festival de Lanaudière, pour un concert mémorable soulignant ce 50e anniversaire.

Et pour clore de belle façon cette saison, les musiciens de l’OSJJ partiront en tournée dans le Sud-Ouest de la France du 1er au 14 août prochain pour participer au Festival des Eurochestries en Charente-Maritime, un festival qui accueille des orchestres de jeunes de partout dans le monde.

Une fête réunissant les anciens le 25 avril 2020

Afin de souligner dignement ce 50e anniversaire, une soirée-retrouvailles aura lieu au Club de Golf Montcalm à St-Liguori le 25 avril. Les billets seront en vente à partir de novembre : les anciens membres du conseil d’administration et les anciens musiciens pourront se procurer des billets en priorité.

Cette soirée-bénéfice vise à recueillir des fonds qui serviront, entre autres, à offrir aux jeunes des cours d’appoint pour améliorer leur niveau de compétences et diverses activités artistiques les amenant à explorer encore plus leur créativité.

Il est possible de faire « Un don à votre portée », un don jumelé à un extrait d’une pièce qui a marqué l’histoire de l’OSJJ et qui sera présentée en juin lors du concert à l’Amphithéâtre Fernand-Lindsay.

Sont représentés sur la photo:

Voici la légende pour la photo (de gauche à droite): Daniel Guérard, administrateur de la Fondation Rolland-Brunelle et ancien de l’OSJJ; Georges Nicholson, réalisateur, animateur et chroniqueur à la radio de Radio-Canada, musicien, écrivain et président d’honneur de la soirée de retrouvailles du 25 avril prochain; Hubert Tanguay-Labrosse, chef d’orchestre de l’Orchestre symphonique des jeunes de Joliette; Marcel Paradis, membre du c. a. de l’OSJJ; Bernard Ducharme, directeur général de l’OSJJ et chef d’orchestre de l’Orchestre symphonique de la Relève et Marie-Ève Guidi, présidente et directrice artistique de Guidi - Design & communication, qui a réalisé le nouveau logo de l'OSJJ.