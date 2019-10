Le CRAPO dévoile sa programmation de la semaine du 21 octobre

Le Centre régional d'animation du patrimoine oral (CRAPO) a dévoilé sa programmation pour la semaine prochaine. Au menu: l'histoire d'un déserteur québécois portée à l'écran; les complaintes a capella de Michel Faubert et un 7 à 9 avec le saxophoniste lanaudois Michel Éthier.

Ciné-Blabla: "La Grande noirceur" de Maxime Giroux, le mercredi 23 octobre

Le Ciné-BLABLA du CRAPO présente le film québécois mercredi 23 octobre à 19h15, « La Grande noirceur » du réalisateur Maxime Giroux. Le synopsis est le suivant : La guerre fait rage. Un déserteur québécois s’est réfugié dans l’Ouest américain où il gagne sa croûte en participant à des concours d’imitation de Charlie Chaplin. L’objectif de Philippe est de rejoindre son oncle à Détroit en attendant de pouvoir retourner à Montréal. Mais la route est longue et périlleuse, au détour de paysages désertiques ravagés par le soleil, la neige et la solitude. En suivant les chemins de fer, Philippe fait la rencontre d’individus mystérieux, qui peuvent à la fois le sortir du pétrin et l’enfoncer dans un enfer sans nom.

L’entrée est de 9$ et de 7$ pour les membres. Plus d'informations et réservations au 450.886.1515 ou via le site internet du CRAPO.

Un 7 à 9 avec Michel Éthier « Musique sans frontière », le vendredi 25 octobre

Le vendredi 25 octobre, le CRAPO présente un 7 à 9dès 19h le saxophoniste lanaudois Michel Éthier et son projet « Musique sans frontière ». Il propose un répertoire de compositions et de musiques d’Amérique du Nord, d’Amérique Latine, d’Europe de l’Est et de l’Ouest, dans des arrangements où le traditionnel peut flirter avec le jazz. En compagnie de Martin Bellemare à l’accordéon, Antoine Rochefort à la contrebasse et Maxime Ethier à la percussion, le groupe chemine à travers les choros brésiliens, les tangos argentins, les traditionnels des balkans, les valses bretonnes et les compositions originales, le tout présenté de façon décontractée et festive.

L’entrée est à contribution volontaire et il est préférable de réserver à l’avance.

Les "Complaintes a capella et anecdotes de collectes" de Michel Faubert, le samedi 26 octobre

Le samedi 26 octobre à 20h, le chanteur Michel Faubert sera sur la scène du CRAPO pour y présenter son spectacle solo Complaintes a capella et anecdotes de collectes. Connu pour ses collectes et ses adaptations contemporaines de complaintes légendaires et de contes merveilleux, il voyage tout aussi bien dans l’univers du folklore que dans celui de l’underground montréalais qu’il a beaucoup fréquenté. Membre fondateur des Charbonniers de l’enfer, il compte sept albums solo et deux livres à son actif.

Il est possible de se procurer des billets en téléphonant au 450-886-1515. Informations et réservations au 450.886.1515 ou sur le site internet. Le CRAPO est maintenant situé au 180, rue Sainte-Louise, Saint-Jean-de-Matha.