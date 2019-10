La bibliothèque de Notre-Dame-des-Praires fête ses 10 ans

L’année 2019 souligne les 10 ans de la création de la bibliothèque de Notre-Dame-des-Prairies sous sa forme actuelle et son installation dans ses tout nouveaux locaux, entre les deux pavillons de l’École des Prairies. C'est l'occasion de revenir sur les objectifs fixés au départ et sur l'histoire que renferme ce lieu culturel.

Le 27 avril 2009 était inauguré le bâtiment multifonctionnel situé au 171, rue Jetté à Notre-Dame-des-Prairies, logeant entre autres la bibliothèque municipale. À cette époque, les membres du conseil municipal ont jugé primordial de doter la ville d'une bibliothèque de proximité. Dix ans plus tard, Francyne McDonald, présidente du conseil d'administration de l'organisme, n’est pas peu fière du chemin parcouru : "Je crois que nous pouvons affirmer avoir remporté notre pari" a-t-elle déclaré.

« La bibliothèque municipale peut s'enorgueillir de compter près de trois fois plus d'abonnés qu'il y a dix ans, lesquels ont tout le loisir de puiser parmi les quelques 40 000 documents que contient la collection » a-t-elle ajouté.

Pour Suzanne Dauphin, mairesse de Notre-Dame-des-Prairies, un te équipement est nécessaire dans une ville à la mesure des familles. « Pour le conseil municipal et moi-même, il s’agit d’un service quasi-essentiel. Offrir cette accessibilité à la littérature et à l’information à nos citoyennes et citoyens, particulièrement aux enfants, fait et fera d’eux des individus plus instruits. Notre objectif est de leur instiller le goût de la lecture ! »

L'objectif depuis 10 ans: faire rayonner la bibliothèque hors de ses murs

En 10 ans, la bibliothèque de Notre-Dame-des-Prairies a effectué près de 600 000 prêts, a reçu plus de 370 000 visites, et a vu près de 155 000 de ses documents consultés sur place. En 2019, la bibliothèque municipale de Notre-Dame-des-Prairies, c’est plus de 1000 titres numériques, des centaines d’activités culturelles par année, des employées et des bénévoles dévouées et une présence importante sur le web.

Pour marquer cet anniversaire important, Daphnée Trudel, bibliothécaire en charge de l'établissement, a voulu proposer des initiatives novatrices, susceptibles de surprendre la population. C'est ainsi que le hall d'entrée du 171 rue Jetté est devenu l'hôte d'une exposition d'oeuvres en lien avec la littérature québécoise. Ont été également installés sur le terrain du Centre des arts et des loisirs Alain-Larue des panneaux mettant de l'avant dix faits saillants montrant bien l'évolution de la bibliothèque au cours de la dernière décennie.

Finalement, elle a misé sur le dynamisme des entreprises d'ici pour l'aider à faire rayonner la bibliothèque hors de ses murs. Plusieurs commerces locaux dont Les Trouvailles de Zack et Eva, Service de garde Amélie, Casaubon Esthétique, Location d'outils et Aiguisage Lanaudière, Pharmacie Familiprix Josée Marion, Boucherie Famille Bellerose, Maltström et l’Arrière-Boutique feront découvrir la littérature à leurs clientes et clients par le biais d’une dizaine de citations tirées du répertoire québécois contemporain.

Voilà 10 ans que l'équipe de la bibliothèque côtoie les Prairiquoises et Prairiquois, qu'elle partage leur histoire. De nombreux chapitres restent toutefois à s'ajouter, puisqu'à Notre-Dame-des-Prairies, "la suite de l'histoire s'écrit à votre bibliothèque".