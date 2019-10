Les 5 activités à ne pas manquer en octobre au Musée d'art de Joliette

Le mois d'octobre est synonyme de nouvelle programmation au Musée d'art de Joliette, avec de nouvelles expositions temporaires et plusieurs activités culturelles. Les amateurs d'arts seront comblés.

Voici un palmarès des cinq activités à venir qu'il ne faut pas manquer:

1) VERNISSAGE D'AUTOMNE

Le samedi 5 octobre de 14h à 17 h GRATUIT

Le MAJ a 3 vernissages par année. Ils s'adressent aux amateurs d'art comme aux curieux qui n'y connaissent pas grand chose. Les familles sont les bienvenues. Une activité créative pour elles est prévue à l'horaire. C'est aussi la seule chance de bénéficier d'une visite commentée avec les artistes eux-mêmes. Une incursion dans le monde de la danse et de la performance figure aussi au programme de la journée.

C'est gratuit et ouvert à tous.

2) LA PREMIÈRE D'UNE SÉRIE DE 3 CONFÉRENCES « BOÎTE À LUNCH »

Le jeudi 24 octobre de 12 h 30 à 13 h 30 « L’écoute dans l’exposition d’art : bruits, musiques, silences, espaces »

Avec Karine Bouchard, historienne de l’art, département de philosophie et des arts de l’UQTR.

Une fois par mois, le MAJ vous invite à rencontrer des professionnels du milieu des arts (artistes, historiens ou historiennes de l’art, commissaires, conservateurs ou conservatrices, chercheurs et chercheuses universitaires) dans le but de partager un repas et une conversation. Apportez votre lunch!

Membre : 8 $ Non-membre : 15 $

Gratuit pour les étudiants et étudiantes du Cégep de Joliette (sur présentation de la carte étudiante).

Réservation requise : 450 756-0311, poste 220

3) ATELIERS POUR ADULTES

Le dimanche 20 octobre de 13 h à 16 h ou le dimanche 27 octobre de 13 h à 16 h



À chaque mois cet automne, les artistes en herbe auront le choix de participer à l'un des deux types d'ateliers (ou même aux deux!), soit :

- les ateliers libres de croquis en salle (20 octobre) - Membre : 8 $ | Enfant non-membre : 15 $

- ou encore les ateliers avec modèles vivants, sous la direction de l'artiste Ghyslaine Beaufort (27 octobre) - Membre : 15 $ | Enfant non-membre : 25 $

Réservation requise : 450 756-0311, poste 220

4) MATINÉE CRÉATIVE D'HALLOWEEN

Les Matinées créatives sont une série d’ateliers artistiques incitant à la co-création amusante entre tous les membres de la famille.

Le dimanche 27 octobre · de 10 h à midi : Sac écolo pour l’Halloween

Fabrication d’un sac réutilisable haut en couleur juste à temps pour la récolte de friandises du 31. Atelier destiné aux jeunes de 5 ans et plus. Le matériel est fourni par le MAJ.

Réservation requise : 450 756-0311, poste 220

5) UNE NUIT AU MUSÉE

Le samedi 26 octobre dès 21 h

Pour la 5e année consécutive, le Musée se transforme complètement afin d'accueillir une soirée d'Halloween complètement surprenante. Activités effrayantes, bar à bonbons, DJ, concours de costumes et plus encore! Au profit de la Fondation du Musée d'art de Joliette. - BAR OUVERT : Membre : 75 $ / Non-membre* : 85 $



Prévente : 10 $ de rabais (jusqu’au 11 octobre)

- BAR PAYANT : Membre: 25 $ / Non-membre*: 35 $

Prévente : 5 $ de rabais (jusqu’au 11 octobre)

*Les billets pour les non-membres incluent un abonnement d’un an au MAJ.

18 ans et +