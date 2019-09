La 2e édition du spectacle-bénéfice "Les Campagnards" de l'ASSF revient à Saint-Félix-de-valois

La formation de musique traditionnelle Les Campagnards le vendredi 4 octobre prochain à 20 h à la salle des Chevaliers de Colomb de Saint-Félix-de-Valois.

En collaboration avec CFNJ, l’Association de soccer de Saint-Félix-de-Valois (ASSF) invite les citoyens à la 2e édition de son spectacle-bénéfice. Tous les profits de l’événement seront versés à l'association.

Les billets, au coût de 22 $, sont en vente uniquement en ligne. Par conséquent, l’ASSF ne peut garantir qu’il restera des billets en vente à la porte le soir de l’événement et recommande fortement aux fans de la formation de se procurer leurs billets le plus rapidement possible sur le site.