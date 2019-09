Deux nouveaux événements culturels au Crapo de Saint-Jean-de-Matha

Deux événements sont présentés ce début octobre au Centre régional d'animation du patrimoine (Crapo): un documentaire et un concert.

Le mercredi 2 octobre à 19h15, le Mouvement écologique mathalois (M.E.M.) présente, au Ciné-Blabla du Crapo, le documentaire "Métamorphose". Ode à la planète, ce travail prend le pouls de notre Terre et témoigne d’une période de changements profonds : la perte d’un monde et la naissance d’un autre.

"Métamorphose" capte la portée véritable de la crise environnementale qui secoue le monde entier. Des feux de forêt consument des communautés, des espèces disparaissent et des écosystèmes entiers s’effondrent. La croissance économique repose sur une extraction des ressources qui va s’accélérant et elle a engendré des mécanismes capables de détruire la vie sous toutes ses formes. Mais cette crise offre également l’occasion d’une transformation. Libérant un flot d’images éblouissantes, "Métamorphose" jette un pont entre le présent et l’avenir en vue d’offrir à l’humanité et au monde une vision nouvelle, audacieuse.

Il offre également une réflexion sur les changements profonds qui affectent les écosystèmes à l’échelle planétaire. Documentaristes, scientifiques, intellectuels et citoyens évoquent tous divers aspects de l’impact des changements climatiques, avec la présentation d’œuvres inspirantes d’artistes résolument engagés.

Les tarifs d’entrée sont : 9$, au général, 7$ pour les membres du Crapo et 5$ pour les membres du M.E.M. Infos au 450.886.1515 ou sur le site internet.

7 à 9 avec François Jalbert et Jérôme Beaulieu, le vendredi 4 octobre

Le vendredi 4 octobre, le Crapo présentera un 7 à 9 avec le guitariste François Jalbert et le pianiste Jérôme Beaulieu, deux figures de proue de la jeune génération de musiciens jazz québécois.

Se côtoyant dans de nombreux projets créatifs à Montréal, les deux musiciens proposent un répertoire acoustique de compositions et de standards, puisant tant du côté du swing, du manouche que du folk. Le duo a lancé son tout premier album, "This is a real place" à l’automne 2017, accueilli avec enthousiasme par la critique. Révélation Radio Canada 2013, Jérôme Beaulieu a publié deux albums en trio et multiplie les collaborations. François Jalbert a de son côté publié son premier album en Quartet en 2012 et est impliqué dans de nombreux projets créatifs à Montréal.

L’entrée est à contribution volontaire et il est préférable de réserver à l’avance. Le CRAPO est maintenant situé au 180, rue Sainte-Louise, Saint-Jean-de-Matha. Infos et réservations au 450.886.1515 u sur le site internet.