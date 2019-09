La Ville de Notre-Dame-des-Praires reçoit le prix de "Bâtisseur du Temple de la renommée"

Les 28e Grands Prix de la culture Desjardins se sont tenus récemment au Carrefour culturel de Notre-Dame-des-Prairies. La ville hôte de l’événement s’est vu remettre le très convoité prix Bâtisseur du Temple de la renommée des Grands Prix Desjardins de la culture de Lanaudière.

Seules trois villes ont reçu cet hommage. Notre-Dame-des-Prairies siège donc désormais aux côtés de Terrebonne et Repentigny à ce titre. Le Temple de la renommée des arts et de la culture, dans Lanaudière, a vu le jour en 2011. Il réunit les artistes qui se sont démarqués de manière exceptionnelle dans leur discipline respective. Le Temple de la renommée compte aussi des bâtisseurs et des ambassadeurs.

Les bâtisseurs, qui ont été intégrés en 2013, sont les institutions ou organismes qui ont démontré une collaboration, une participation et un support au développement de manière remarquable. Lors de la soirée, la mairesse Suzanne Dauphin a tenu à s’exprimer en son nom et en celui du conseil municipal :

« C’est avec tellement de fierté que nous acceptons cette reconnaissance qui met de l’avant notre volonté et notre engagement à soutenir la création, la diffusion et la valorisation des œuvres artistiques. Depuis toujours et particulièrement depuis les six dernières années, la ville démontre, par ses actions, qu’elle croit au développement culturel et à ses bienfaits sur la qualité de vie des citoyennes et citoyens. Notre-Dame-des-Prairies devient lentement mais sûrement un pôle culturel pour la région. »

Ce prix prestigieux s’ajoute à celui de Diffuseur de l’année, remis à la Ville de Notre-Dame-des-Prairies, aux prix Rideau, plus tôt cette année.

Qu'est ce que les Grands Prix Desjardins de la culture?

Il s'agit d'un événement qui met en valeur les artistes, organismes, bénévoles et intervenants du milieu culturel de notre région. Depuis 2008, Culture Lanaudière présente un gala haut de gamme, un moment important qui couronne une vingtaine de lauréats déterminés par un jury hors Lanaudière. Pour toutes les catégories, un prix est remis grâce à la participation de nombreux partenaires. En plus, le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) remet une bourse de 5000 $ à un artiste sélectionné par un jury indépendant.

Sur la photo se trouvent, devant : Marie-France Beaulieu, agente de développement culturel ; Mylène Allary, conseillère ; Marie-Christine Laroche, conseillère ; Suzanne Dauphin, mairesse ; Marie-Andrée Breault, directrice générale.

Derrière : Jean-Pierre Corneault, Président Culture Lanaudière ; Jean-Guy Forget, conseiller ; Serge Landreville, conseiller ; Nicole Chevalier, conseillère ; Mathieu Lagacé, directeur du développement culturel, des loisirs et des communications.