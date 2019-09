La Société d'histoire de Joliette - De Lanaudière célèbre ses 90 ans de fondation à travers 90 trésors

La Société d’histoire de Joliette – De Lanaudière célèbre cette année ses 90 ans de fondation en offrant au public l’exposition "90 ans, 90 trésors" dès le 19 octobre. Cet événement fait écho à la richesse archivistique de ses collections et aux talents des personnes qui se sont succédé au sein de l’institution depuis le 13 mars 1929.

Afin de couvrir la diversité des milliers de documents et d’objets rangés sagement dans les boîtes de son Centre d’archives à l’ancien Arsenal militaire de la rue Archambault à Joliette, la Société a décidé d’accrocher aux cimaises de la salle d’exposition du Centre des arts et des loisirs Alain-Larue de Notre-Dame-des-Prairies et d’exposer en quelques vitrines, plus de 150 trésors choisis pour leur valeur historique ou esthétique, une redécouverte du passé à travers dix thèmes de la vie publique et de la vie privée de nos bâtisseurs, des thèmes allant de celui de la famille à celui des professions en passant par celui du politique et du phénomène religieux.

Ainsi, seront exposés des documents authentiques, des œuvres d’art ou des reliques extraits des collections, des documents photographiques fascinants ou des parchemins paraphés datant d’aussi loin que 1672 et la Nouvelle-France. Notons qu’en février 2018, la Société d’histoire a obtenu son certificat d’agrément émis par Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BANQ). Ce document confirme son statut de Service d’archives privées agréé (SAPA), une place enviée parmi les 42 centres d’archives privées du Québec. Cette gratitude institutionnelle souligne la qualité et la quantité des archives conservées, voire sauvegardées par la Société d’histoire et la capacité de celle-ci à les diffuser.

Lancement de l’exposition et souper bénéfice

Le lancement de l'exposition se tiendra le samedi 19 octobre, à compter de 16 h, à la salle d’exposition du Centre des arts et des loisirs Alain-Larue à Notre-Dame des Prairies. La visite de l’exposition et le coquetel seront suivis d’un souper trois services par l’Âtre bistro-traiteur. Les billets sont en vente au coût de 90 $ et un reçu d’impôt au montant de 45 $ pour don vous sera remis. Le tout au bénéfice des activités de votre Société d’histoire. Outre l’aide apportée par les villes de Joliette et de Notre-Dame-des-Prairies, les commanditaires de l’exposition sont : Dunton Rainville, avocats et notaires et Desjardins Caisse de Joliette et du Centre de Lanaudière.

L’exposition 90 ans, 90 trésors et plus encore aura lieu :

- Du 23 octobre au 7 décembre 2019

- Salle d’exposition du Centre des arts et des loisirs Alain-Larue

- 225 boulevard Antonio-Barrette, Notre-Dame-des-Prairies

- Entrée gratuite / contribution volontaire.