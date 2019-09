Cinq nouvelles expositions au MAJ cet automne

L’automne au Musée d’art de Joliette (MAJ) s’annonce comme un foisonnement d’expositions et d’activités culturelles toutes plus inspirantes les unes que les autres. La thématique mise de l’avant dans les expositions temporaires cette saison : le dialogue entre l’art, les phénomènes naturels et la science.

Et deux nouveautés: une aire de lecture jeunesse accessible en tout temps et le début des conférences annuelles d’Esther Trépanier.

Les nouvelles expositions

Pas moins de cinq expositions composeront la programmation d’automne (du 5 octobre 2019 au 5 janvier 2020) : L’attraction du paysage de Patrick Coutu, commissariée par Charlotte Lalou Rousseau, Phénomènes de l’artiste Marina Gadonneix, commissariée par Maria Wills Londoño, avec la collaboration d’Audrey Genois et de Maude Johnson, Les abstractions lyriques de Jean-PaulJérôme, commissariée par Constance Naubert-Riser, Les paysages entre nos corps de l’artiste lanaudoise Véronique Malo, commissariée par Anne-Marie St-Jean Aubre et Peintureet poésie, une sélection d’œuvres de LouiseRobert.

Alors que l’exposition de Patrick Coutu propose un survol d’œuvres sculpturales, textiles et papier produites dans les dix dernières années, l’exposition de l’artiste française Marina Gadonneix est présentée dans le cadre de MOMENTA | Biennale de l’image et produite en collaboration avec le MAJ et Les Rencontres d’Arles. L’exposition du Plasticien Jean-Paul Jérôme sera composée quant à elle d’une série d’encres sur papier uniques et singulières datées de 1969-1970. Un an après avoir invité la population locale à lui envoyer des photos en noir et blanc, l’artiste lanaudoise Véronique Malo exposera dans les aires de circulation du Musée ses nouvelles œuvres composées à partir d’éléments mystérieux de ces photographies. Enfin, l’équipe du MAJ présente une fois de plus à son Espace 3e quelques œuvres de sa foisonnante collection, cette fois, trois œuvres de l’artiste Louise Robert. À savoir : l’exposition de Jean-Paul Jérôme a incité Émilie Grandmont Bérubé, conservatrice aux collections, à sortir des réserves du MAJ une œuvre de chacun des quatre Plasticiens (Rodolphe de Repentigny (alias Jauran), Louis Belzile, Jean-Paul Jérôme et Fernand Toupin). Celles-ci seront insérées dans l’exposition permanente Les îles réunies tout l’automne, en plus d’un Jean McEwen, d’un Jean-Paul Riopelle et d’un Fernand Leduc.

Résidence de danse

Le MAJ aime faire dialoguer les disciplines artistiques. Une fois de plus, la place sera laissée en début de programmation à des artistes de la danse et de la performance. Chloë Lum et Yannick Desranleau seront en résidence du 30 septembre au 4 octobre et offriront trois performances au public durant le vernissage du samedi 5 octobre. Ces résidences sont présentées en collaboration avec Diffusion Hector-Charland et la Ville de Notre-Dame-des-Prairies.

Activités culturelles et animation du Musée

Nouveauté cette saison : le MAJ a créé une Aire de lecture jeunesse. Les familles y seront les bienvenues en tout temps pour lire, rêvasser, écrire et dessiner. Cet univers est inspiré du livre jeunesse de l’auteure lanaudoise Marie-Soleil Roy, L’enfant caché dans les mots, qui a d’ailleurs été écrit et illustré en collaboration avec les jeunes participants des Matinées créatives du MAJ de la saison dernière.

Autre nouveauté : le Musée entame une collaboration avec l’historienne de l’art Esther Trépanier pour la présentation d’une conférence annuelle qui aura comme point de départ une œuvre de la collection du MAJ.

Les conférences «boîte à lunch» avec des professionnels du milieu des arts se poursuivent cette saison (avec Karine Bouchard, chargée de cours en arts et philosophie à l’UQTR, Charlotte Lalou Rousseau, commissaire de l’exposition de Patrick Coutu, ainsi que Maryse Chevrette, historienne de l’art), tout comme les ateliers créatifs pour adultes, les visites commentées, les Matinées créatives pour les familles, les voyages culturels et divers événements, dont deux Concerts intimes présentés en collaboration avec le Centre culturel Desjardins, qui seront l’occasion d’entendre les artistes Dominique Fils-Aimé (Révélation Radio-Canada en jazz 2019) et le Taurey Butler Trio.

Une nuit au Musée… pour l’Halloween

La Fondation du Musée d’art de Joliette présente sa cinquième Nuit au Musée, une soirée-bénéfice parmi les plus courues de l’automne dans Lanaudière, à l’occasion de l’Halloween : toute une soirée pour danser, déguisés, en plein cœur d’un musée. L’événement a lieu le samedi 26 octobre à partir de 21 h.