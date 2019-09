Le seul et unique Stephen Faulkner en vedette au CRAPO

Le samedi 28 septembre, le seul et unique Stephen Faulkner, alias «Cassonade», sera en spectacle au CRAPO à compter de 20h. Il a joué avec Plume Latraverse pendant de nombreuses années. Son premier album solo a fait découvrir le tire “Si j’avais un char”.

Chanteur québécois engagé qui charme de ses chansons. Ce grand auteur-compositeur présente un tout nouveau spectacle composé de ses plus grands succès, ainsi que de nouvelles compositions; une prestation de 90 minutes en musique et chansons, que tous connaissent. Le CRAPO est relocalisé temporairement au 180, rue Sainte-Louise à Saint-Jean-de-Matha. Infos et réservations: 450.886.1515.