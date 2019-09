Un livre jeunesse lancé prochainement au Musée d'art de Joliette

Le lancement du livre L’enfant caché dans les mots de l’auteure Marie-Soleil Roy se tiendra le dimanche 29 septembre au Musée d’art de Joliette, dans une nouvelle aire de lecture jeunesse aménagée spécialement pour évoquer l’imaginaire de Marie-Soleil Roy.

Organisé dans le cadre des Journées de la culture, le lancement commence à 13 h 30 et sera suivi d’une lecture et d’un atelier créatif, de 14 h à 15 h. Petits et grands pourront discuter avec l’auteure jusqu’à 15 h 30.

À propos du livre

Afin de créer son livre, Marie-Soleil Roy s’est inspirée des dessins des enfants rencontrés lors d’ateliers de création qu’elle a animés au Musée d’art de Joliette dans le cadre des Matinées créatives. Ce livre donnera lieu à une pièce de théâtre dont la mise en scène mettra à contribution le jeune public du Musée dès septembre 2019. Le projet de livre jeunesse L’enfant caché dans les mots de Marie-Soleil Roy a été réalisé dans le cadre du Programme de subvention aux projets culturels novateurs de la Ville de Joliette et mené par l’organisme Le Marie-Terre en partenariat avec le Musée d’art de Joliette.

Nouveauté au Musée

Une aire de lecture interactive sera accessible tout l’automne au deuxième étage du Musée en l’honneur du livre et de son auteure. Les enfants pourront s’immerger dans l’univers visuel et théâtral de la pièce et du livre L’enfant caché dans les mots de Marie-Soleil Roy, et seront invités à écrire et à dessiner à leur tour, puis à admirer les œuvres des autres enfants. Le monde ludique de l’artiste et ses mots liés à ceux des enfants et à leur imaginaire créatif sauront assurément toucher le cœur des jeunes et des moins jeunes.

À propos de l’auteure

Marie-Soleil Roy est créatrice, auteure, comédienne, médiatrice culturelle, pédagogue, artiste et écrivaine à l’école, présidente et directrice de l’organisme Le Marie-Terre, maman-pieuvre de deux magnifiques enfants et amoureuse d’un géologue formidable.