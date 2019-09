Découvrez le Laos et le Cambodge le 25 septembre prochain

C’est une invitation à l’émerveillement et à la découverte que l’organisme Les Aventuriers Voyageurs lance par la présentation d’un nouveau film : LAOS & CAMBODGE: au fil du Mékong. Ne manquez pas l’occasion de découvrir ce superbe récit de voyage qui sera diffusé mercredi 25 septembre à 19h au Cinéma RGFM Joliette.

C’est en glissant doucement sur le fleuve du Mékong que Michèle et Martin partent explorer deux impressionnants pays de l’Asie du Sud-Est. Premier arrêt: le Laos, réputé pour ses montagnes, son architecture coloniale française, ses tribus des collines et ses monastères bouddhistes. Poursuivant leur périple au Cambodge, les voyageurs guideront les intéressés dans les ruines de la cité perdue d’Angkor Wat, avant de terminer en beauté sur une île aux plages paradisiaques.

Après 2 films réalisés avec Les Aventuriers Voyageurs, Michèle et Martin sont repartis en 2017 sillonner l'Asie du Sud-Est du Laos au Cambodge, au fil du Mékong. Michèle, diplômée en gestion touristique est toujours curieuse d'entrer en contact avec les gens de milieux et de cultures différentes. Trilingue, elle apprendra également les bases d'autres langues afin de se rapprocher des habitants des pays qu'elle visite. Martin, diplômé en gestion hôtelière, croupier, épicurien de nature, ira au bout de ses rêves en profitant de l'instant présent pour vivre des expériences authentiques. Tous deux épris de liberté, ils sillonnent, depuis 30 ans de vie commune, les 4 coins du monde. Des glaciers de l'Alaska et de l’Islande au désert du Sahara en passant par l'Europe, l’Asie et l'Indonésie, des sommets majestueux des volcans aux fonds marins de la Polynésie française, ils cumulent pas moins de 40 destinations qu'ils découvrent amoureusement en dehors des sentiers battus.

Places disponibles dès maintenant

Pour assister à cet événement, rendez-vous dès maintenant à la billetterie de votre Cinéma ou sur www.lesaventuriersvoyageurs. com. Profitez-en pour vous inscrire au Concours 2019-2020 : pour continuer à vous faire voyager, Les Aventuriers Voyageurs et JaiMonTour.com s’associent pour vous faire gagner un voyage aux chutes Niagara et à Toronto ! Pour participer, rendez-vous sur le site web : https:// lesaventuriersvoyageurs.com/ concours-niagara/. Aucun achat requis. Tirage le 1e mai 2020.