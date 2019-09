Vernissage de l’expo « Nature autour de moi» de Ann Duckett

Le dimanche 22 septembre à 14 h au CRAPO de Lanaudière aura lieu le vernissage de l’exposition Nature autour de moi de l’artiste lanaudoise Ann Ducket.

Elle décrit son travail ainsi :

« L’observation de la nature qui m’entoure, avec l’intensité du sublime, le bouleversement émotif ressenti et la captation d’un instant présent unique, sont les principaux vecteurs qui m’animent et suscitent en moi le désir d’exprimer l’émerveillement et la reconnaissance de la beauté que j’absorbe. Je tente, par mon art, d’attirer le regard de l’observateur et de l’amener à réfléchir sur la nature qui l’entoure pour que cette lecture devienne alors intéressante, intéressée et intrigante. Je veux explorer et partager cette beauté qui me transcende ».