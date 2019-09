Daphné-Rébecca Arbour publie un livre pédagogique pour faciliter l’acquisition d’une compétence en éducation spécialisée

Le Cégep régional de Lanaudière à Joliette tient à souligner le travail de Daphné‑Rébecca Arbour, enseignante dans le programme d'études Techniques d’éducation spécialisée. Madame Arbour a récemment publié son premier ouvrage, L’éducation spécialisée : ma passion, ma profession, à la maison d’édition Pearson ERPI. La création de ce livre, qui a nécessité plus d’un an de travail, est un véritable clés en main pour les professeurs du réseau collégial enseignant la compétence analyser la fonction de travail du programme en éducation spécialisée.

Un outil indispensable pour les enseignants

« Pour les professeurs, ce livre est vraiment facilitant puisqu’il sert de guide pour enseigner une compétence précise », raconte Mme Arbour.

Celle-ci explique que lorsqu’une classe utilise son livre, l’enseignant possède un manuel qui lui sert de corrigé et d’un site internet comprenant diverses ressources pédagogiques, dont des évaluations sommatives. Et puisqu’il n’est plus nécessaire de monter un nouveau cours, un temps précieux est gagné.

Un livre qui se démarque par son approche et ses qualités pédagogiques

Titulaire d’une maîtrise en enseignement au collégial et d’un baccalauréat en psychoéducation, Mme Arbour se passionne pour la création de matériels didactiques.

« Si je devais cesser d’enseigner, je me consacrerais uniquement à ça », explique celle qui cumule plus de 15 années d’expérience comme enseignante au Cégep à Joliette. Son expertise est hautement valorisée à travers son livre et celui-ci suit les grands principes de l’approche par compétences.

Le contenu pédagogique est varié et inclut des exercices formatifs, des autoévaluations et plusieurs schémas de synthèse. À l’aide de leurs téléphones, les étudiants peuvent même lire des codes QR situés dans les pages pour accéder directement à des vidéos exclusives venant compléter l’information. Grâce aux activités d’apprentissage, ils pourront également explorer des situations leur permettant de transférer naturellement leurs acquis sur le marché du travail.

Si vous souhaitez en savoir plus sur L’éducation spécialisée : ma passion, ma profession, ou si vous désirez vous procurer un exemplaire, consultez le site Web de Pearson ERPI au https://pearsonerpi.com/fr.