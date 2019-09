La Synfonia de Lanaudière sera plus symphonique que jamais!

La Sinfonia de Lanaudière est fière d’annoncer sa saison de concerts 2019-2020 dans les grandes salles de L’Assomption, de Terrebonne et de Saint-Jérôme. Onze concerts classiques et Sinfonia pop seront offerts au public de Lanaudière et des Laurentides.

« Après 25 ans d’existence, La Sinfonia prend un nouveau départ en présentant la Série classique en formule symphonique de 40 musiciens et plus, souligne Stéphane Laforest, chef d’orchestre, directeur général et artistique de La Sinfonia. Nous pouvons dorénavant jouer complètement notre rôle d’orchestre symphonique de région! »

« Ça nous permet de présenter de grands concertos de Beethoven, Haydn et des œuvres de Saint-Saëns et de Bizet sans oublier l’art lyrique avec l’opéra de chambre Rita ou Le mari battu de Donizetti avec l’Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal », ajoute le maestro.

Grandes œuvres, grandes formations et aussi, grands musiciens! Cette saison accueillera notamment les plus grandes étoiles de l’heure en musique classique au Québec avec Kerson Leong, Stéphane Tétreault et l’illustre Charles Richard-Hamelin. Le Quatuor Claudel-Canimex et le violon solo Élaine Marcil auront de plus une place importante tout au long de l’année. La série Sinfonia pop ne sera pas en reste avec Stéphanie Bédard, Marc Hervieux, Rick Hughes et les meilleurs musiciens de big band de Montréal.

C’est donc à une saison plus symphonique que jamais à laquelle vous convie la Sinfonia de Lanaudière! Vivez la musique de la Sinfonia en vous abonnant aux divers théâtres de la région! Pour plus d'informations, visitez les sites Internet des théâtres suivants :

Théâtre Hector-Charland 450 589-9198, poste 5

https://hector-charland.com/programmation/categorie/la-sinfonia-de-lanaudiere/

https://theatreduvieuxterrebonne.com/fr/programmation/beaux-concerts

https://theatregillesvigneault.com/calendrier/la-sinfonia-de-lanaudiere-04-20/

Il est aussi possible de consulter le site Internet de la Synfonia de Lanaudière.