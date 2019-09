Le Club Photo Joliette exposera le travail annuel de ses membres

C’est avec un immense plaisir que le Club Photo Joliette exposera, pour la troisième année, le travail annuel de trente de ses membres dans la magnifique salle l’ARTchitecture de la firme Arcand-Laporte-Klimpt, Architectes SENCRL, sise au 555, du boulevard Base-de-Roc, à Joliette.

Le Club Photo Joliette organise chaque année quatre concours avec des thèmes prédéterminés, auxquels tous les membres ont la possibilité de participer. À la fin de la saison, un jury, formé d’artistes professionnels ne faisant pas partie du Club Photo Joliette, (cette année, des membres du MAJ) sélectionne les photos, selon des critères préétablis, parmi toutes celles présentées aux concours. Les gens auront la chance d’admirer à la présente exposition, vingt huit photographies, de grand intérêt. Le public pourra également prendre connaissance des services et activités offerts par le Club Photo Joliette. En avril dernier, le club a été classé en 3e place sur 41 des clubs participants à la SPPQ.

Cette nouvelle exposition de photographies aura lieu du 12 au 15 septembre inclusivement.

L’horaire de cette exposition est le suivant :

Jeudi, vernissage : 12 septembre de 16 h 30 à 20 h;

Vendredi, 13 septembre: de 16 h à 20 h;

Samedi, 14 septembre : 13 h à 17 h;

Dimanche, 15 septembre : Activité de portraits* à l’extérieur » : de 13 h à 17 h.

*Apportez votre appareil photo.

Rappelons que l’entrée est gratuite et que toute la population est invitée à l’exposition et à participer à l'activité du dimanche.

Le Club Photo Joliette remercie la firme Arcand-Laporte-Klimpt, Architectes SENCRL de recevoir les exposants dans son local.

Le club espère la venue d’un très grand nombre de personnes et remercie la population de prendre le temps d'encourager les photographes du Club Photo Joliette en venant admirer leurs œuvres, et ainsi, les encourager à continuer et aller plus loin encore.