Une nouvelle fresque historique à l’entrée de la ville de Joliette

C’est sur le mur de l’usine de traitement de l’eau, en bordure de la rivière L’Assomption, que sont immortalisés les fameux moulins à l’origine du village d’Industrie.

Suivant la présentation de la fresque du marché située au centre-ville, à l’occasion du 150e de la Ville, une deuxième fresque avait été confirmée. Celle-ci allait venir compléter le legs des Fêtes du 150e. Si quelques années ont passé avant de réaliser le projet, c’est que d’importants travaux de réfection devaient être exécutés sur le bâtiment de l’usine.

« Un comité composé de membres du conseil, mais aussi de MM Claude Perreault, Paul Bergeron et Jean-François Belisle, a réfléchi à la plus belle façon de déployer ce legs. En regardant notre histoire et le mur à habiller, le thème des moulins s’est imposé par lui-même. Pour des dizaines d’années, ce mur va incarner l’ambition d’un grand homme, celui de Barthélemy Joliette, mais aussi l’ambition de notre région », a précisé le maire de Joliette, Alain Beaudry.