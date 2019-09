Deux événements pour clore la saison des veillées de danse au centre-ville de Joliette

Les partenaires des veillées de danse au centre-ville de Joliette sont heureux d’inviter la population à venir à danser des sets carrés, issus de la tradition orale lanaudoise, les vendredis 13 et 27 septembre prochains. Ces dernières veillées de danse de l’été se dérouleront entre 19 h 30 et 21 h sur la place Bourget. La toute dernière veillée se déroule dans le cadre des Journées de la culture, contexte idéal pour danser un set carré avec la famille, les amis et les voisins!

Les veillées de danse sont offertes gratuitement à la population, grâce à la Ville de Joliette, la Société de développement du centre-ville de Joliette et Les Petits Pas Jacadiens (PPJ). Les trois organismes partenaires invitent la population à profiter de la fin de l’été et ses dernières belles soirées pour vivre la tradition au cœur du centre-ville de Joliette.

Les veillées de danse intergénérationnelles seront animées par Stéphanie Lépine au violon et aux pieds et Philippe Jetté au call. Le calleur a pour mission de rendre accessibles les sets carrés en expliquant les figures de danse aux participants. Aucune expérience n’est requise mais le plaisir est garanti!

La danse traditionnelle dans le cœur de la Ville de Joliette

« Le plaisir de voir danser toutes les générations au cœur de la ville de Joliette est palpable! Que l’on soit passant ou que l’on prenne part à la danse, les veillées du centre-ville rassemblent les jeunes de corps et les jeunes de cœur depuis l’été 2015. Ce sont les deux dernières veillées de l’année. C’est à ne pas manquer! », a indiqué Philippe Jetté, président des PPJ.

Pour information : visitez le site Internet www.lespetitspasjacadiens.com ou appelez au 450 839-7527. Suivez Les veillées de danse au www.fb.com/veilleesdedanse.