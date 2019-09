Une première bande dessinée pour le youtubeur Steelorse

Avec plus de 695 000 abonnés, le spécialiste des jeux vidéo et vedette du Web, Steelorse, lance la bande dessinée, ROCK et STEEL : La menace Blast.

Avec ce premier ouvrage, publié aux Éditions de l’Homme, Steelorse s’inspire de sa vie personnelle pour plonger les lecteurs dans un univers déjanté où la réalité côtoie la fiction. Le livre sera distribué au Québec et en France.

Le personnage de la bande dessinée, Steelorse, s’inspire du véritable youtubeur québécois du même nom. Dans la réalité, Steelorse est un gamer qui diffuse ses bancs d’essai de jeux vidéo sur YouTube; dans la BD, Steel (pour les intimes) rêve de concevoir un jeu vidéo qui le rendra riche.

Dans la réalité, il manque une phalange à l’annulaire droit de Steelorse et ce dernier ne s’est jamais expliqué à ce sujet; dans la BD, Steel perd son doigt, lors d’une scène d’action. La BD s’articule autour de ces prémices : fournir aux adeptes de Steelorse une variante fantaisiste de la vie de l’auteur et une explication farfelue au mystère du doigt manquant.

Steel partage son appartement avec son meilleur ami, Rock, un cheval vegan doté d’une intelligence supérieure et auteur d’un livre de recettes de smoothies.

Dans ce premier titre, La menace Blast, Rock est victime d’un enlèvement commandité par le chef de la Croée (sic) du Nord et exécuté par le PDG de la corporation Blast – qui produit notamment une marque de boisson énergisante – dans le but de transformer les animaux de compagnie en armes de destruction massive.

Les amis de Steel déjouent le complot une première fois, puis s’unissent pour libérer le cheval avant de faire exploser par maladresse un laboratoire clandestin où Steel perd un doigt. ROCK et STEEL : La menace Blast réunit une panoplie de personnages sympathiques qui veillent les uns sur les autres, mettant en valeur le concept d’amitié sincère. Plaisir fou en perspective!

À propos de Steelorse

Issu du monde du gaming, Steelorse est un populaire youtubeur québecois, connu autant au Québec qu’en Europe.

Il diffuse sur sa chaîne YouTube des vidéos d’humour, des défis, des sketchs hauts en couleur et des essais de jeux en ligne complètement déjantés, au grand bonheur de ses 750 000 abonnés.

Fan avoué de Scott Pilgrimet de Dragon Ball, il réalise ici son rêve d’être le héros de sa propre bande dessinée. Le livre ROCK et STEEL : La menace Blast est disponible depuis le 28 août 2019.