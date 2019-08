Des événements estivaux toujours aussi populaires à Joliette!

C’est devant plus de 3000 spectateurs que l’excentrique Hubert Lenoir a clôturé la série des Vendredis acoustiques et des événements culturels extérieurs présentés par la Ville de Joliette cet été.

Il faut dire que la température a bien collaboré et contribué au grand succès obtenu par la programmation estivale! Pour toutes les clientèles, tous les styles et tous les âges, plusieurs milliers de personnes ont ainsi pu assister à des prestations culturelles gratuites. Autant de personnes, pour autant de souvenirs différents!

Fête nationale – plus de 22 000 citoyens et visiteurs ravis du groupe Les Trois Accords

Vendredis acoustiques (2 spectacles grand public) – plus de 7 000 personnes

Spectacles au parc (6 spectacles jeunesse) – 1 830 petits spectateurs

Musimidis (5 représentations) – 850 spectateurs dîneurs

Cinéma plein air (4 projections) – 4 200 cinéphiles comblés

Un été couronné de succès et qui n’aurait pu être possible sans la collaboration de les précieux partenaires de la Ville de Joliette.

L’automne en plein air!

Même si l’heure est au bilan estival, la présentation événementielle est loin d’être terminée! Parmi les belles propositions à venir, mentionnons le populaire et chaleureux Marché public qui se poursuit tous les samedis de 9 h 30 à 14 h 30, et ce, jusqu’au 12 octobre. Veillées de danse trad, Journées de la culture, Ateliers de transmission de savoir-faire et Fêtes O’Parc sont notamment à l’horaire dans les prochaines semaines. Consultez le calendrier des événements du site Internet au www.joliette.ca pour ne rien manquer ou suivez la page Facebook de la Ville de Joliette.

À surveillez également : les activités et événements présentés au Musée d’art de Joliette, au Centre culturel Desjardins, à la Bibliothèque Rina-Lasnier et au Centre-ville de Joliette dont le fameux Festival Blues et plus encore!