Une jeune Ambroisienne remporte la première place au FICG de Granby

Alice Geoffroy, 9 ans, résidente de St-Ambroise-de-Kildare et élève en chant à l’école de musique des Studios 3 de Joliette, a remporté une première place au Festival international de la chanson de Granby dans la catégorie 6-9 ans, le 18 août dernier. Ce concours d’envergure nationale récompensant les auteurs, les compositeurs et les interprètes se veut l’un des plus prestigieux en son genre au Québec.

À la suite d'une première audition, Alice a tout d’abord été retenue avec 7 autres participantes pour la finale de la catégorie 6-9 ans en avril. Elle y a interprétée une de ses chansons préférées, Toutes les chances du monde de la chanteuse française Lou. Sa performance énergique, sa projection vocale et sa justesse ont conquis les juges. Elle s’est donc vue remettre un prix de 600 $, une séance photo professionnelle et plusieurs autres petits cadeaux.

Alice a chanté en public pour la première fois à l’âge de 3 ans, à La Chasse-Galerie de Lavaltrie. Elle a depuis performé en concert plus d’une dizaine de fois, les concerts organisés par l’école de musique de son père, où elle prend ses cours. Les Studios 3 tiennent à remercier Serge Geoffroy, musicien, enseignant et directeur des Studios 3 ainsi que Axelle Lubert, professeur de chant aux Studios 3, qui ont accompagné Alice dans cette aventure.