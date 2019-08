Imaginarium : une œuvre performative sur la place Bourget les 23, 24 et 25 août

Le Musée d’art de Joliette invite les spectateurs à participer à une performance-enquête sur la place Bourget les 23, 24 et 25 août avec les artistes François Grisé et Agathe Foucault, d’Un et un font mille. Explorant les thèmes de la présence, de l’incarnation, de la généalogie et de la mémoire, cette installation « accélératrice de rencontres » nous amène à poser un regard simple et étonné sur notre existence.

Après son succès au Quartier des spectacles en 2018 et une tournée dans plusieurs quartiers de Montréal cet été, Imaginarium-POESIS 3 s’installera sur la place Bourget le temps d’un week-end afin d’ouvrir le dialogue avec les passants. Plusieurs heures par jour, François Grisé et Agathe Foucault invitent, gratuitement, le public à prendre place au cœur de l’Imaginarium. Dans cette installation, conçue en collaboration avec la firme d’architecture et de design Ædifica, le public répond à 13 questions sur le fait d’exister. Explorant les thèmes de la présence, de l’incarnation, de la généalogie et de la mémoire, le questionnaire pose un regard simple et étonné sur notre existence

Des extraits des réponses enregistrées sont ultérieurement intégrées à l’œuvre. Ainsi, l’Imaginarium demeure en mouvement, et porte la trace des communautés rencontrées. Ces extraits de réponses, accessibles à tous, peuvent être vus et entendus à même l’installation, qui transpose le fruit de rencontres intimes dans l’espace public.

Un et un font mille a été fondée en 2012 par François Grisé. La compagnie crée des œuvres qui amalgament les codes du théâtre, de la performance, de l’installation et des arts technologiques et visuels. Ces œuvres hybrides sont présentées en dehors des lieux de présentations conventionnels. Cette approche favorise la rencontre avec un public diversifié, où chaque spectateur est invité à devenir partie prenante de l’action.

Horaire

Du 23 au 25 août, sur la place Bourget

Vendredi 23 août • de 10 h à 13 h, de 14 h à 17 h et de 18 h à 21 h

Samedi 24 août • de 10 h à 13 h, de 14 h à 17 h et de 18 h à 21 h

Dimanche 25 août • de 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h

Cette activité est rendue possible grâce au programme Projet novateur de la Ville de Joliette.

Un et un font mille remercie également le Conseil des Arts du Canada, le Conseil des arts et des lettres du Québec et le Conseil des arts de Montréal pour leur soutien.