La Chambre de commerce, Le Café rencontre et la Ville de Berthierville sont fiers de vous présenter une journée riche en moteurs avec de belles voitures de tout modèle et année. La 1re édition de la Classique automobile du Vieux-Berthier aura ainsi lieu le samedi 31 août prochain, de 10 h à 20 h, à la place du marché, située au centre-ville de Berthierville.

Lors de cette journée, plus de 100 voitures sont attendues : voitures sport, classiques, antiques ou modifiées. Animation, musique et tirage sont notamment au programme. Un kiosque alimentaire et des boissons seront aussi offerts sur place. L'entrée est gratuite. En cas de pluie, l'événement sera remis au dimanche 1er septembre.

C'est donc un rendez-vous pour les amoureux de moteurs et de belles voitures!