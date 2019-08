« Parfums de femmes et vent de mots » : une exposition événement à ne pas manquer à la Maison et jardins Antoine-Lacombe de Saint-Charles-Borromée

L’exposition Parfums de femmes et vent de mots des artistes multidisciplinaires et grands complices Ginette Trépanier et Lucien Chabot se poursuit jusqu’au dimanche 18 août à 17 h, à la Maison et jardins Antoine-Lacombe de Saint-Charles-Borromée, dans Lanaudière.

Cette exposition vient souligner le cheminement, l’évolution et l’éclosion des jardins de la Maison Antoine-Lacombe. Les deux artistes exposants représentent bien l’équipe des pionniers sculpteurs qui ont accompagné la naissance des jardins, avec la sculpture Mutation, installée dès 1991.

Cette généreuse proposition offre à voir un grand nombre d’œuvres réalisées selon différentes techniques et matériaux. Les dessins, collages marouflés sur cadre, bas-relief de bois, bronzes, pierre et verre fusionné, sont en parfaite symbiose stylistique. Elles évoquent une grande complicité et une approche sensuelle dans l’interprétation et la symbolique générale. Des textes poétiques émaillent les œuvres dans le parcours de l’exposition.

Au vernissage du 24 juillet, auquel étaient amalgamés un récital de piano, des lectures poétiques ainsi que le lancement du livre Parfums de femmes et vent de mots (disponible à la Maison), s’ajouteront dans ce même esprit, le spectacle de clôture du samedi 17 août et une remise de prix.

Ainsi, dès 14 h dans la Maison, se tiendra la 17e remise officielle du Prix international Saint-Denys-Garneau, soulignant la collaboration d’un artiste en arts visuels et d’un poète et initié par la Corporation Champs Vallons. Les lauréates 2019 sont : Majella Poirier, peintre, Arianne Themens, écrivaine et artiste visuelle, et Jocelyne Landry, poète écrivaine, pour la réalisation du livre d’artistes Parfum de brume, de la terre à la mer.

Cette cérémonie sera suivie à 15 h 30 dans notre jardin français de Parfums de femmes et vent de mots, le spectacle, offrant une nouvelle performance poétique avec la pianiste et chanteuse Dominica Merola et le chœur poétique Champs Vallons, sous la direction de Ginette Trépanier. Annie Dupras-Deguire, comédienne, contribuera aux lectures de textes.

À cette occasion, le public est invité à apporter ses chaises. En cas de pluie, la performance poétique se tiendra au Centre André-Hénault (parc Bosco) à Saint-Charles-Borromée.