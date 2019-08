Une soirée cinéma familial en plein air avec « La course des tuques »

La Maison et jardins Antoine-Lacombe transformera ses jardins en cinéma à ciel ouvert le samedi 10 août, à 20 h 30, avec la projection du film grand public La course des tuques (2018) de François Brisson et de Benoît Godbout.

Cette comédie propose une folle aventure à travers les épreuves, les joies, les défis et les petites victoires de l’enfance. Elle a été élue premier choix des abonnés Facebook de la Maison.

La projection du film est réalisée par l’équipe d’Art Partage. Cet événement gratuit s’inscrit dans la série estivale de la Maison Antoine-Lacombe.

Les spectateurs sont invités à apporter leurs chaises. La projection sera déplacée au Centre André-Hénault de Saint-Charles-Borromée en cas de pluie.

Rappelons que la visite libre de la Maison Antoine-Lacombe, des jardins et des expositions est gratuite en tout temps. La Maison est ouverte au public 7 jours semaine entre 10 h et 17 h.

Pour plus de détails, il est suggéré de s’abonner au bulletin électronique l’Info Culture ou de consulter le site Internet www.antoinelacombe.com.