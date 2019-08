Retour sur le Festival de Lanaudière : renouveau et découvertes sous une nouvelle direction artistique

Le Festival de Lanaudière vient de terminer sa 42e saison avec un weekend éblouissant et ayant conclu une édition mémorable.

« Nous avons immédiatement senti la confiance du public pour cette première saison que j'ai confiée à Renaud Loranger. Ceci laisse présager d'un bel avenir. », a déclaré le directeur général de l'événement, François Bédard.

Le festival est revenu à la vision d'origine de son fondateur : partager la musique classique avec un vaste public, et faire connaître des talents de partout. Œuvres puissantes, prestations éblouissantes, belles découvertes, stars internationales du monde classique, plusieurs débuts canadiens et québécois, et une très forte réponse du public.

« Au festival, on respire, écoute et regarde la musique différemment. », estime Renaud Loranger, directeur artistique.

Dès sa première saison à ce titre, M. Loranger a déployé une programmation riche en exclusivités, rehaussant le statut du Festival.

« Depuis plusieurs années, par mes fonctions chez Deutsche Grammophon et maintenant chez Pentatone, j'ai la chance et le privilège de travailler et de collaborer avec des artistes de premier plan d'Europe, d'Asie et de l'Amérique, explique-t-il. Mon objectif est d'offrir au public de Lanaudière un large éventail de la scène musicale d'aujourd'hui. »

De nombreux artistes invités pour la première fois au festival ont été conquis par l'acoustique de l'Amphithéâtre, socle d'une expérience unique. Parmi eux, Michael Spyres, ténor américain, les membres du quintette à vent hollandais Calefax, le pianiste suisse Francesco Piemontesi, le pianiste sud-coréen Seong-Jin Cho, les frères néerlandais Arthur et Lucas Jussen, ainsi que la grande mezzo-soprano écossaise Karen Cargill, ont tous témoigné leur émerveillement envers le festival, ainsi que l'enthousiasme chaleureux du public.



Remerciements aux partenaires



Le Festival de Lanaudière remercie ses principaux partenaires qui contribuent directement au maintien des hauts standards artistiques et d'accueil à la clientèle qui le caractérisent : le commanditaire et présentateur Hydro-Québec, en collaboration avec le 98,5 FM, le gouvernement du Québec par le Conseil des arts et des lettres du Québec, et Tourisme Québec, le gouvernement du Canada par l'entremise du ministère du Patrimoine, Desjardins, Yamaha Musique, la Société de la Place des Arts, le Fonds de Solidarité FTQ, Subaru Joliette, les villes de Joliette, de Notre-Dame-des-Prairies et la municipalité de Saint-Charles-Borromée, Tourisme Lanaudière, la Fondation Sandra et Alain Bouchard, la Fondation J.-A. DeSève, la Fondation Azrieli et, finalement, les municipalités de la région et ses nombreux partenaires de la culture, des médias, de l'hôtellerie et de la restauration.



Un 43e rendez-vous



Du 3 juillet au 2 août 2020, le Festival de Lanaudière donnera rendez-vous aux amateurs pour sa 43e saison.



Le Festival de Lanaudière remercie les Ami(e)s du festival, l'équipe de bénévoles, pour leur dévouement et la qualité des services à la clientèle.