Programmation 2019 « Rock Fest pour la Santé Mentale

Stéphanie Martel et Roger Cesare, fondateurs de l’organisme sans but lucratif « Rock Fest pour la Santé Mentale » dont la mission est de briser les tabous, les jugements et sortir de l’isolement les gens qui ont un problème de santé mentale, vous invite à participer au Rock Fest pour la Santé Mentale, présenté pour une deuxième année par Venne Ford de Repentigny, et qui aura lieu du 8 au 11 août prochain au Parc Béram de l’Épiphanie.

Vous pourrez voir lors de cette 6e édition des artistes impliqués tels que Martin Deschamps, Anonymus, Alex Henry Foster et Your Favorite Enemies, William Deslauriers, Hugo Lapointe, Sébastien Plante (The Respectables) ainsi que plusieurs groupes hommages (P!nk, Deep Purple, Metallica, The Tragically Hip et autres). Enfin, la Journée de la Famille, présentée pour une 2e année par Bell Cause pour la Cause offrira aux familles plusieurs activités (karaoke, jeux gonflables, maquillages, Spiderman et plusieurs autres).

Les porte-paroles, Josée Girard et François Babin, seront présents et plus de 10 organismes en santé mentale présenteront leurs missions et informeront les gens sur les ressources disponibles.