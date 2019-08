Deuxième édition du Festival Fou du Fil 23 au 25 août

La Maison Rosalie-Cadron récidive avec son Festival Fou du Fil qui se déroulera du 23 au 25 août 2019. Cet événement, qui se veut un lieu de rassemblement et de transmission des savoir-faire reliés au fil, tant le tricot, le tissage, la dentelle, le fléché et autres, proposera des ateliers, des démonstrations et des expositions.

Un souper-spectacle présenté au Café culturel de la Chasse-Galerie le samedi 24 août et mettant en vedette le trio de musique traditionnelle É.T.É., permettra aux participants d’échanger dans une ambiance festive. Les billets pour cet événement sont disponibles par le biais du Café culturel de la Chasse-Galerie.

Tout au long du festival, les visiteurs pourront s’initier à divers savoir-faire par le biais d’une dizaine d’ateliers offerts par des artisans expérimentés. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées! De nombreuses démonstrations auront cours à l’extérieur, sur le terrain de la Maison Rosalie-Cadron, dont un portant sur la teinture végétale. Les membres de l’Association des artisans de la ceinture fléchée de Lanaudière seront présents le dimanche et feront la démonstration de leur talent. « C’est une occasion unique de voir autant d’amoureux du fléché en même temps et de pouvoir s’initier à ce savoir-faire lanaudois», de déclarer Mme Guibault-Lanoix, flécheuse émérite.

Durant toute la fin de semaine, des bricolages seront proposés en continu aux enfants sous la tente Desjardins. Les visiteurs seront invités à déclarer leur coup de cœur parmi les pièces créées par les artisans qui seront mises en exposition. Aussi, nous profiterons de l’événement pour présenter le documentaire réalisé dans le cadre du Camp Ado Trad qui s’est déroulé le mois passé à la Maison Rosalie-Cadron. Profitez de votre passage pour participer au «plus long tricotin de Lavaltrie». Sa longueur totale sera dévoilée à la fin du festival!

Des guides animateurs vous attendent pour vous faire visiter la Maison Rosalie-Cadron et deux expositions temporaires. Le four à bois sera en action pour l’occasion! Vous pourrez aussi, réserver votre miche de pain chaud avant vendredi, 16 h en appelant au 450 586-2727.

L’accès au site est gratuit; seuls les visites guidées et les ateliers sont payants. Toute la programmation est disponible via le www.maisonrosaliecadron.org.