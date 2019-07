Félix en Fête est de retour !

C’est une multitude d’activités pour toutes les générations qui sera offert lors de la prochaine édition de Félix en Fête le 10 août prochain dès midi au parc Pierre-Dalcourt. À l’habituelle compétition de skate sont venus se greffer un tournoi de volleyball, un tournoi de pétanque, un méchoui et une dance.

« Nous avons vraiment voulu offrir des activités pour toutes les générations, affirme Audrey Boisjoly, mairesse de Saint-Félix-de-Valois. L’idée d’intégrer le méchoui des Chevaliers de Colomb pour financer le programme POM de l’Érablière reflète la volonté de la municipalité de faire de la place aux organismes dans nos événements. »

En plus du méchoui des Chevaliers de Colomb, la journée sera animée d’un tournoi de pétanque orchestré par le Club de pétanque de Saint-Félix-de-Valois. En soirée, les participants à la journée seront conviés à profiter de l’air climatisé du centre Pierre- Dalcourt pour une danse organisée par le club de l’âge d’or Les Vive la joie. Au même moment un feu de joie et une prestation énergique du Trio Hambourgeois dans le parc.

Une journée d’action!

La journée sera ponctuée de la compétition de skate et de la démonstration par l’Atlas Proshop de Joliette à 13 h. Un cours de skate débutera même dès midi. Il y aura également un tournoi de volleyball en quatre contre quatre sur les terrains nouvellement rafraîchis à partir de midi aussi. Également sous le coup de 13h, le départ du tournoi de pétanque sera donné dans les bandes de la patinoire extérieure.

En plus de ces tournois, une multitude de jeux gonflables, trampolines et autres amusements attendront toute la famille. Une cantine mobile ainsi qu’un service de bar seront disponibles sur place.

Pour les inscriptions au divers tournoi, communiquer avec le service des loisirs au 450 889- 5589 poste 7762 ou par courriel au [email protected] Visitez le site pour le détail du déroulement de la journée et les règlements des tournois. L’inscription au tournoi de volleyball est de 20 $ par équipe. Pour la pétanque, vous pouvez vous inscrire via le Club de pétanque lors de ses activités du lundi soir.

Les billets pour le méchoui des Chevaliers de Colomb au bénéfice du programme POM de l’Érablière sont en vente au coût de 15 $ adulte et 10 $ enfant (12 ans et moins) à la Tabagie St-Félix et au centre Pierre-Dalcourt. Il ne reste que quelques billets, faites vite!