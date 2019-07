Le concours d'embellissement « Faites-vous une fleur! » revient pour une 9e année consécutive

Pour une neuvième année consécutive, la Municipalité de Saint-Charles-Borromée, en collaboration avec Maison et jardins Antoine-Lacombe, organisent le concours d’embellissement Faites-vous une fleur! Charlois et Charloises sont invités à embellir leur communauté par la conception d’aménagements floraux et paysagers. Ce sont toutes les résidences et les commerces de la municipalité qui sont évalués.

Les catégories sont les suivantes :

• Façade résidentielle

• Coup de cœur

• Balcon fleuri

• Mention spéciale – Multilogement*

• Commerce

*Le terme « Mention spéciale » permettra d’inclure un plus grand nombre de lieux qui ont le potentiel pour gagner grâce à des éléments horticoles remarquables. Dans la catégorie « Commerce », un unique gagnant sera désigné.

L’évaluation commençait le 22 juillet et se terminera le 2 août 2019. Ne ménagez pas vos efforts afin d'en mettre plein la vue. C’est toute la population qui en bénéficiera.

La condition, la propreté, l’ensemble végétal, la pelouse, la qualité et la beauté du design, l’originalité de l’aménagement et la présence de bacs fleuris feront partie des critères d’évaluation. De nombreux prix seront remis dans la catégorie « Coup de cœur ». Ceux-ci sont remis à la discrétion du jury qui peut récompenser, par exemple, l’utilisation d’éléments inertes, une impressionnante collection ou la réussite d’un aménagement qui comporte de nombreuses contraintes. Ces prix récompensent des éléments qui se démarquent plutôt que l’ensemble d’un aménagement.

Des photos des aménagements et le nom des gagnants pourraient être publiés. Des affiches honorifiques pourraient être installées dans les aménagements pour identifier les gagnants.

Pour toute information supplémentaire, téléphonez au 450 755-1113.