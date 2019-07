Les D'Août mardis sont de retour à Saint-Gabriel!

Le Festival d’été de Saint-Gabriel est heureux de convier la population au retour des soirées Les D’Août Mardis, les mardis 6, 13 et 20 août à 19 h sur le parvis de l’église de Saint-Gabriel.

Il u aura des spectacles de musique franco le 6 août avec Fred Beauchamp et les Bémols, de la musique trad le 13 août avec le groupe Le bruit court dans la ville et de la musique pop-rock le 20 août avec le groupe Oaks Above.

L’entrée est gratuite et il est recommandé d’apporter votre chaise. Venez nombreux, en famille ou entre amis!

Il ne faut pas oublier le grand spectacle de clôture qui aura lieu samedi, le 31 août à 20 h et qui mettra en vedette le populaire groupe rock La Chicane, à la plage municipale de Saint-Gabriel.

Pour connaître tous les détails de la programmation, consultez le site Web du Festival d’été de Saint-Gabriel au www.festivalstgabriel.org, de même que la page Facebook de l’événement pour être au courant des dernières actualités.