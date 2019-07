100 musiciens du Camp Violon Trad Québec

Le vendredi 26 juillet à 18 h 30, la scène Gilles-Cantin du Festival Mémoire et racines au parc Bosco à Saint-Charles-Borromée sera assaillie par les 100 musiciens au violon, à la guitare, à la mandoline et au piano du Camp Violon Trad Québec.

Ce spectacle d’ouverture célèbre en grand l’héritage musical québécois acquis durant les cinq jours de formation de maîtres par les musiciens jeunes et moins jeunes de débutants à experts présents au camp.

Le spectacle réunira Stéphanie Lépine, Éric Beaudry, André Brunet fondateurs de Violon Trad Québec ainsi que les enseignants Louis-Simon Lemieux, David Boulanger, Dâvi Simard, André Gagné, Rachel Aucoin et Michel Bordeleau. Violon Trad Québec est fier de présenter un spectacle où la musique traditionnelle est à l’honneur, mais surtout une expérience musicale hors du commun! C’est un rendez-vous!

Cette 12e édition est réalisée grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et en collaboration avec les partenaires : Plein Air Lanaudia, Lanaudière Mémoire et Racines, Culture Lanaudière, Héroux Luthier, Réseau Québec Folklore, Conseil Québécois du Patrimoine Vivant, Fédération Culturelle de l’Île-du-Prince-Édouard et Festitrad.