Un champion international aux Médiévales de Lanaudière

Les Médiévales de Lanaudière sont fières d’annoncer qu’elles accueilleront un champion international lors de la 6e édition de l’événement, les 20 et 21 juillet, qui aura lieu à la Seigneurie des Patriotes à L'Assomption. Jean-Sébastien Drapeau, membre de l’Association Médiévale de Québec, a remporté le tournoi international Swords and Master Battle of Neva, qui s’est déroulé en Russie les 13 et 14 juillet derniers.

Les visiteurs des Médiévales de Lanaudière auront donc la chance de rencontrer un véritable champion!

« Les jouteurs sont beaucoup plus que de simples casse-cous! Ce sont des athlètes entraînés qui pratiquent leur sport avec discipline et détermination. Toute l’équipe des Médiévales de Lanaudière félicite Jean-Sébastien pour son succès », a déclaré Prunelle Thibault-Bédard, co-organisatrice des Médiévales de Lanaudière.

Les visiteurs pourront voir Jean-Sébastien Drapeau en action lors des quatre tournois présentés durant la fin de semaine, où il incarnera Sir Alexandre de St-Georges.

Horaire des tournois

• Samedi : 11h30 et 15h30

• Dimanche : 11h30 et 15h30

À propos des Médiévales de Lanaudière

Fières d’un succès grandissant depuis leurs débuts en 2014, les Médiévales de Lanaudière sont un festival familial à grand déploiement sur le thème de l’Histoire, du terroir et de l’imaginaire. Dans un décor champêtre exceptionnel, les visiteurs profitent d’une programmation variée garantie de plaire à tous les goûts et tous les âges. La zone historique présente des joutes équestres et des tournois d’escrime, des reconstitutions de campements de plusieurs époques, et des démonstrations de savoir-faire traditionnel. La zone culturelle met en vedette des artistes québécois établis et de la relève, grâce à un salon littéraire où les visiteurs peuvent rencontrer leurs auteurs favoris et une scène présentant des spectacles de musique, de contes et de danse. Finalement, la zone marchande offre à des artisans et petites entreprises de chez nous la possibilité de rayonner auprès d’un nouveau public. Sans oublier l’animation, les quêtes et les ateliers interactifs pour petits et grands qui ont lieu tout au long de la fin de semaine!