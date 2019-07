La série Symphonique pop est de retour en 2019!

Pour une septième édition et forts du succès de fréquentation des Galas Sinatra-Bublé, Gala Beatles symphonique, Gala Broadway, Les Divas, Les Divos et des années passées, les Productions Stéphane Laforest inc. présentent, les 11 et 18 août, deux galas à grand déploiement au magnifique amphithéâtre Fernand-Lindsay de Lanaudière pour la série Symphonique pop 2019.

Gala rock symphonique II

Un tout nouveau spectacle avec Rick Hughes, Marc-André Fortin, Martin Levac, Yvan Pedneault, Marc Hervieux et l’orchestre La Sinfonia de Lanaudière, dirigé par Maestro Stéphane Laforest, s’uniront pour une grande rencontre musicale à l’amphithéâtre Fernand-Lindsay de Lanaudière le dimanche 11 août 2019 à 14 h. Plus de 40 musiciens et 5 solistes sur scène interprèreront les grands succès des groupes mythiques tels ; Les Rolling Stones, Styx, Supertramp, Queen, Genesis, Led Zeppelin, Pink Floyd et Phil Collins en version symphonique. Cette musique enlevante, aimée de tous, saura vous surprendre et vous envoûter.

Les 10 ténors

Voilà un événement hors du commun pour ce deuxième concert de la série Symphonique pop 2019. Pour la première fois au Québec, les plus belles voix masculines du Québec seront réunies sur une même scène. Vous entendrez Marc Hervieux, Robert Marien, Antoine Bélanger, Antonio Figueroa, Keven Geddes, Jean-Michel Richer, Hugues St-Gelais, Gaétan Sauvageau, Michaël et Steeve Michaud, accompagnés par l’orchestre La Sinfonia de Lanaudière.

Dix grands chanteurs du Québec, sur une même scène pour interpréter les grands airs d’opéra, d’opérette, de Broadway et des comédies-musicales, les grandes chansons napolitaines et quelques grandes chansons populaires.

La série Symphonique pop présente depuis ses débuts des concerts de musique populaire en version symphonique par des chanteurs vedettes de la scène populaire ou classique. En résulte un heureux mélange de genres et de styles musicaux qui rejoint un très large public. La réponse est exceptionnelle, plus de 17500 spectateurs ont assisté aux neuf concerts de la série depuis 2013 générant une couverture médiatique exceptionnelle.

Cette magnifique programmation est rendue possible grâce au soutien de nos commanditaires principaux, Groupe Canimex de Drummondville et la Ville de Notre-Dame-des-Prairies, Le groupe Maurice ainsi que de précieux partenaires que sont La Sinfonia de Lanaudière, SIX Média Marketing Inc., La Distinction, Les restaurants Benny & co., Radio M 103,5 FM, Radio-Classique et la Place des Arts.

Pour se procurer des billets

Les billets sont en vente à la Place des arts et à la billetterie de l’amphithéâtre Fernand-Lindsay. Pour plus d'informations, il est possible de téléphoner au 1 866 842-2112 ou au 514 842-2112, ou encore au 1 800 561-4343 ou au 450 759-4343.