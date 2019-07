Des hommages, des premières et de grandes découvertes pour la troisième semaine du Festival de Lanaudière

La troisième semaine du 42e Festival de Lanaudière proposera notamment des ensembles canadiens, américains et hollandais, un hommage à deux légendes et une pièce livrée pour la toute première fois ici.

Classiques viennois

Le Trio Gryphon, l'un des ensembles de musique de chambre les plus réputés au Canada, sera à l'Église de Saint-Alphonse-Rodriguez le mardi 16 juillet. Il y livrera un concert des grands compositeurs classiques viennois avec le Trio en sol mineur de Haydn, le Trio en do majeur de Brahms et le Trio en si bémol majeur de Beethoven.

La jeune fille et la mort

Fine fleur des quatuors à cordes américains du moment, le Quatuor Miró s'arrêtera pour la première fois à Lanaudière le jeudi 18 juillet à l'Église de Saint-Ambroise-de-Kildare. Au programme, le Quatuor en si bémol majeur La Chasse de Mozart, le Quatuor en do mineur de Beethoven et le Quatuor en ré mineur La jeune fille et la mort de Schubert.

Philip Glass en création québécoise

Le Manitoba Chamber Orchestra sera présent à l'Amphithéâtre Fernand-Lindsay le vendredi 19 juillet. Le troisième concerto pour piano de Philip Glass, écrit pour Simone Dinnerstein, sera interprété par cette dernière pour la première fois au Québec. Aussi au programme, des œuvres de Vivian Fung et d'Antonín Dvorák.

Hommage à « Count » Basie

Le samedi 20 juillet, l'Orchestre national de jazz de Montréal sera de retour à Lanaudière pour un septième été consécutif. Il rendra un hommage à William « Count » Basie, figure de proue du jazz au XXe siècle, en plus de faire un clin d'œil à Michel Legrand, disparu cette année.

Trésors cachés

Le quintette à vent hollandais Calefax fera ses débuts au Canada le dimanche 21 juillet à l'Amphithéâtre. Il offrira une sélection allant du baroque virtuose aux sonorités jazzées de Debussy et de Gershwin.

Notez que les concerts des 13, 26 juillet et 3 août seront dédiés à la mémoire du père Lindsay, disparu il y a dix ans.

Chaque vendredi et samedi en soirée, ainsi que les dimanches 28 juillet et 4 août, le Festival Express assurera la navette entre le Centre Infotouriste, rue Peel à Montréal, et l'Amphithéâtre. Pour renseignements et réservations, téléphonez au 1 800 561-4343.