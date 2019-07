Une Biblio-Mobile à Saint-Thomas

La bibliothèque Jacqueline-Plante - Service des Loisirs est sortie des sentiers battus cet été et a mis sur la route la Biblio-Mobile. C’est en raison des travaux de rénovation qui sont en cours au centre communautaire que la bibliothèque Jacqueline-Plante a dû être créative et continuer à offrir ses services.

Service de prêt et retour de livres

Elle se trouve au Terrain des Loisirs les lundis de 14 h à 17 h ainsi que les mardis de 16 h à 19 h 30. Les jeudis, elle est en service au parc Ruisseau-des-Vents de 16 h à 19 h 30. Il est à noter que le jeudi 15 août, la Biblio-Mobile ira au parc Henri-Mondor.

Grâce à une application mobile, il est possible pour les abonnés d’emprunter et de retourner des livres, des magazines et des bandes dessinées, tout comme à la bibliothèque.

Conte à la Biblio-Mobile

Les jeudis matins à 10 h, c’est l’heure du conte pour tous les enfants dans le parc selon l’horaire établi.

Les travaux seront terminés cet automne et les abonnés retrouveront une bibliothèque toute rénovée et prête à les accueillir! Le comité bénévole a hâte de vous revoir!

Passez nous voir! Pour toutes questions, appelez au 450 759-8173 ou consultez le site Web de la municipalité au www.saintthomas.qc.ca.