La Roulotte de Paul Buissonneau poursuit sa tournée!

En collaboration avec la Ville de Saint-Gabriel, la MRC de D’Autray et Desrosiers Hébert Avocats, le Théâtre Advienne que pourra débarque à plusieurs endroits dans les prochains jours afin de fouler les planches de la mythique Roulotte de Paul Buissonneau et y présenter gratuitement la pièce Le tour du monde en 80 jours.

En s’inspirant d’abord et avant tout du roman de Jules Verne, Le tour du monde en 80 jours permet de se lancer dans une course folle contre la montre aux quatre coins du monde, sur les traces des héros du célèbre auteur.

Plus d’une vingtaine de représentations sont au programme cet été, dont Saint-Ambroise le 10 juillet, Saint-Jacques le 11 juillet, Sainte-Élisabeth le 13 juillet, Saint-Barthélémy le 14 juillet, Saint-Thomas le 16 juillet, Saint-Ignace le 17 juillet et même Deux-Montagnes le 18 juillet pour deux représentations et ce, afin de faire découvrir aux citoyens et aux familles le plaisir du théâtre en plein air.

Pour plus d’informations sur la pièce, les dates et les lieux des représentations, les intéressés peuvent visiter le www.laroulotte.ca ou encore la page Facebook de La Roulotte de Paul Buissonneau.