Inauguration colorée pour la Ruelle des artistes

Une véritable vague de couleurs attire l’attention au centre-ville de Joliette… Dans le cadre de sa politique culturelle, la Ville de Joliette est heureuse de dévoiler l’aménagement d’un nouvel espace public d’exposition d’art visuel : la Ruelle des artistes!

Situé entre le stationnement public Manseau et la place Bourget, ce qui n’était qu’un simple passage représente maintenant un lieu de diffusion à commencer par l’exposition de l’artiste joliettain Denis Trudeau. Tout l’été, ses photographies seront mises en vedette sur les murs de la ruelle.

Durant l’année, la nouvelle Ruelle des artistes accueillera ainsi trois expositions d’artistes locaux. Faire rayonner le travail extraordinaire de nos photographes tout en offrant un lieu animé et attrayant aux citoyens et passants, quoi de mieux?

Exposition estivale : Denis Trudeau

Denis Trudeau est un photographe et un luthier bien établi à Joliette depuis plusieurs années. Dans ses images, il privilégie l’atmosphère se dégageant de la nature et des rencontres qu’il effectue avec les gens. Ses photographies présentent des endroits inédits de Joliette et du nord de Lanaudière.

Son exposition met en valeur les richesses du patrimoine industriel et naturel de Joliette. Passant des clichés de nuit aux images en noir et blanc, Denis Trudeau fait ressortir une beauté naturelle et une chaleur aux éléments qui sont parfois négligés par l’œil des Joliettains et Joliettaines.

Découvrez la ruelle, pas à pas!