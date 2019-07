Des événements gratuits en plein air avec la série estivale à Maison et jardins Antoine-Lacombe

La série estivale revient cette année à Maison et jardins Antoine-Lacombe avec des événements gratuits. Les spectateurs sont invités à apporter leurs chaises. Afin de profiter de la température clémente et de la nature en fleur, les événements sont présentés à l’extérieur dans le cadre enchanteur des jardins.

Pourchasser l’aube, concert folk, pop de Caroline Savoie en formule duo - jeudi 11 juillet, 19 h 30

Caroline Savoie présentera ce nouvel opus, allégorie du recommencement, du renouveau et de la renaissance. Une voix chaude et puissante, un timbre bien distinctif, une grande maîtrise vocale et un naturel désarmant constituent sa signature. Elle nous propose un voyage prenant, poétique et intimiste. En cas de pluie, l’événement aura lieu sous l’abri couvert du parc Saint-Jean-Bosco.

Le Grand Jukebox karaoké - jeudi 18 juillet, 19 h 30

Le Grand Jukebox vous propose de vivre l'expérience d'une soirée dont vous êtes les héros! Chantez accompagnés de musiciens en direct l’un des 200 succès proposés. Montez sur scène en solo ou en groupe, et soyez les vedettes d'un soir! En cas de pluie, l’événement aura lieu sous l’abri couvert du parc Saint-Jean-Bosco.

Les jardins Antoine-Lacombe en poésie avec Jean-Paul Daoust – dimanche 4 août, 16 h

Lecture de poésie dans trois endroits privilégiés des jardins suivie d’un service de thé. Activité animée par Jean-Paul Daoust. En cas de pluie, l’événement sera reporté au dimanche 25 août.

Projection de film – samedi 10 août, 20 h 30

Le film La course des tuques sera projeté dans les jardins. Cette comédie pour la famille propose une folle aventure à travers les épreuves, les joies, les défis et les petites victoires de l’enfance! En cas de pluie, l’événement est déplacé au centre André Hénault.

Parfums de femmes et vent de mots, spectacle de musique et de poésie – samedi 17 août, 14 h

Le Chœur poétique Champs Vallons, sous la direction de Ginette C. Trépanier, vous présente avec la pianiste compositrice et chanteuse Dominica Merola, leur toute récente création en collaboration avec Annie Dupras Deguire, comédienne et professeur d’art dramatique. En cas de pluie, l’événement est déplacé au centre André Hénault.

Pour plus de détails, abonnez-vous au bulletin électronique l’Info Culture ou consultez le site Web de Maison et jardins Antoine-Lacombe au www.antoinelacombe.com.