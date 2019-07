Inauguration d'un nouveau zoo dans Lanaudière : le Familizoo

C’est le mercredi 3 juillet que s’est tenue l’inauguration officielle du tout premier zoo dans la région de Lanaudière, au Complexe Atlantide de Saint-Calixte : le Familizoo.

À cette occasion, le propriétaire et président du Complexe Atlantide et du Familizoo, M. Tommy Gagnon, et la responsable du Familizoo et technicienne animale, Mme Ariane Denis, ont pu faire faire la visite du zoo aux invités et ont rendu visite à plus de 300 animaux à travers leur habitat dont des lions, des tigres, des lynx, des loups, des kangourous, des lémurs et bien plus. Ils ont eu la chance de vivre une expérience unique en l’honneur de l’événement.

Ce sanctuaire pour animaux représente un investissement total de près de 3 millions de dollars et est basé sur un terrain de 1 500 000 pieds carrés à Saint-Calixte avec des installations professionnelles et sécuritaires.

Mission du Familizoo

Le Familizoo est entre autres un refuge pour animaux de la faune, un lieu de reproduction pour animaux en voit d’extinction et surtout, un endroit sain et sécuritaire pour des animaux de tous les genres dans le besoin. Les visiteurs pourront se réjouir d’une expérience unique et éducative auprès de professionnels du monde animal et d’employés passionnés.

Il a pour mission d’informer le grand public sur l’importance de la conservation de nos très grandes richesses que sont la faune et ses habitants, ainsi que la protection des espèces animales dans le monde entier.

Le Complexe Atlantide : le plus gros camping au Canada

Situé juste à côté du Complexe Atlantide, les visiteurs pourront bénéficier de forfaits avantageux incluant l’accès au Familizoo et au Complexe Atlantide pour toute la famille. Le Complexe Atlantide est le plus gros camping familial au Canada. Il se démarque par ses nombreuses activités diversifiées partout sur le site comme un parc aquatique avec plusieurs structures et glissades d’eau, une piscine à vagues, un château magique, un manoir hanté de 3 étages de peur, un parcours aérien, un parcours gonflable sur l’eau, et bien plus encore! Les visiteurs en auront pour tous les goûts et repartiront la tête pleine de souvenirs uniques.