« Vendredis acoustiques » : Nicola Ciccone au centre-ville!

Partout où il passe, il sait charmer son public. Le talentueux Nicola Ciccone vous fera passer une soirée envoûtante, le 12 juillet prochain dès 19 h 30, sur la place Bourget à Joliette, dans le cadre des populaires Vendredis acoustiques.

Pour l’amour des mots et des grandes mélodies, Nicola Ciccone présente un tout nouveau spectacle musical composé des plus beaux textes et des plus belles mélodies de la chanson française et québécoise. Entouré des meilleurs musiciens, avec sa grande sensibilité et son cœur d’auteur-compositeur, il vous fera revivre la bande sonore de votre vie… De Brel à Vigneault, de Ferré à Piaf.

Première partie par Christian P

Originaire de Saint-Félix-de-Valois, Christian P a une double vie. Enseignant en technique d’éducation spécialisée le jour, auteur-compositeur-interprète passionné le soir. Son premier album Au bout du monde a été lancé en avril 2017. Sa musique pop-folk francophone y donne des envies de road trip, le vent par la fenêtre, la tête au soleil.

Événement accessible

Par ailleurs, rappelons que la certification Événement accessible vient confirmer la mise en place de commodités et de mesures facilitantes pour les personnes handicapées, à l’occasion de tous les spectacles présentés dans le cadre de la série Vendredis acoustiques. Sur place, il sera donc possible de retrouver :

Toilettes adaptées pour personnes handicapées;

Stationnements réservés aux détenteurs de vignettes personnes handicapées;

Débarcadère pour personnes à mobilité réduite.

Pour plus de détails concernant la certification Événement accessible, téléphonez au 450 753-8050. La programmation complète des Vendredis acoustiques 2019 est disponible au www.joliette.ca.

Ce spectacle est présenté tout à fait gratuitement par la Ville de Joliette, en collaboration avec le Centre culturel Desjardins, et se tiendra beau temps, mauvais temps.