Une saison estivale 2019 fort intrigante à la Maison Louis-Cyr

Dès le 22 juin, la Maison Louis-Cyr passe à l’horaire d’été. Le musée mathalois sera donc ouvert du mardi au dimanche, de 10 h à 17 h, et ce, jusqu’à la Fête du travail. Du nouveau cet été, en plus de la visite de son exposition permanente, l’équipe de la Maison Louis-Cyr vous invite à mettre à l’épreuve votre esprit logique, votre sens de l’observation et vos capacités de déduction avec le nouveau jeu d’énigmes et d’évasion de la Maison Louis-Cyr intitulé La Confrérie des Mathalois: forces en péril, offert sur réservation seulement, du mardi au dimanche, du 22 juin au 2 septembre 2019.

En équipe de 4 à 8 personnes, vous devrez résoudre différents jeux et énigmes, exécuter de délicates manipulations et faire des fouilles afin de trouver toutes les combinaisons des différents cadenas (à chiffres, à lettres ou directionnels) et ainsi, rétablir l’équilibre des forces. Aurez-vous la force nécessaire pour accomplir votre mission? À vous de jouer!

Le jeu se déroule au 2e étage de la Maison Louis-Cyr, dans la chambre de Louis Cyr et Mélina Comtois. Dû au niveau de difficulté des énigmes, il est recommandé que les participants soient âgés de 10 ans et plus. Les joueurs de 16 ans et moins doivent avoir un adulte dans leur équipe.

Le coût de l’activité est de 25 $ pour les adultes et 15 $ pour les enfants de 14 ans et moins. Le coût inclut la participation au jeu d’évasion, la visite du musée et les taxes. Des départs sont prévus tous les jours ouvrables à 10 h 30, 13 h et 15 h 30.

Retour des visites guidées à horaire fixe

Dû au succès de l’activité au cours des dernières années, les visites guidées à horaire fixe sont de retour cet été! Du mardi au dimanche, il sera possible de visiter le musée sans frais supplémentaires en compagnie d’un guide à l’interprétation à 11 h, 13 h 30 et 15 h tous les jours. La visite guidée dure environ 75 minutes et aucune réservation n’est requise pour cette activité.

Rappelons que la visite autonome de l’exposition régulière de la Maison Louis-Cyr est accessible en tout temps durant les heures d’ouverture de l’établissement muséal. Pour plus de détails au sujet de la Maison Louis-Cyr et de ses activités, visitez le www.maisonlouiscyr.com ou appelez au 450 886-1666.