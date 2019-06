Lancement de la Fête nationale à Joliette

La Société nationale des Québécoises et Québécois de Lanaudière convie les gens de Lanaudière à célébrer cette 185e éditionL de la Fête nationale sous la thématique « Un monde de traditions » avec, entre autres, Les Trois Accords, Loco Locass, Andréanne A. Malette, Yves Lambert en Trio, King Melrose, David Jalbert, Breen Leboeuf et Martin Deschamps, Les Colocs, Dan Bigras, Michel Pagliaro, Frère à ch’val, Vilains pingouins et Noir Silence. Si nos traditions témoignent de notre passé, elles s’inscrivent également dans l’ère contemporaine, puisqu’elles se transforment au rythme de nos coutumes modernes. Elles ont façonné et façonnent encore le Québec d’aujourd’hui.

Cette année, 400 activités officielles seront organisées dans la région. À ce nombre, il faut ajouter la Fête d’envergure régionale, qui aura lieu cette année à Joliette le 23 Juin dès 17h au parc Louis-Querbes et qui offrira le spectacle de Les Trois Accords en plus des autres activités.

Le président de SNQ de Lanaudière, M. Roger Gaudet souhaite que la population se déplace en grand nombre pour célébrer sa fierté d’appartenir à cette nation unique : « De la musique TRAD québécoise qui nous fait taper du pied, danser au son des violons enflammés et qui nous rappelle les réunions joyeuses et les retrouvailles familiales, en passant par nos traditions culinaires, artisanales ou culturelles, ce sont les racines de notre culture unique qui sont mises de l’avant. Les artistes de toutes les régions nous feront chanter et danser et des activités pour petits et grands se tiendront sur tout le territoire. Tous sont invités à partager leur amour du Québec et à le célébrer », a-t-il mentionné.

Consultez le site Internet officiel fetenationale.quebec pour en savoir davantage sur la Fête nationale et les spectacles présentés les 23 et 24 juin.