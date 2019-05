Le Rendez-vous au coeur du village de retour

Le « Rendez-vous au cœur du village » à Saint-Cuthbert est de retour les 18 et 19 mai prochain pour une sixième édition. Les activités se dérouleront à l’église et sur les terrains qui l’entourent. La Municipalité, Les Amis de la Chicot de Saint-Cuthbert, le Club FADOQ Belmond/St-Cuthbert et la fabrique de Saint-Cuthbert composent le comité organisateur de cet événement.

De nombreuses personnes aux talents multiples se sont jointes à l’aventure et viendront y partager leurs connaissances, leurs créations et surtout leurs passions : horticulture, agriculture, environnement et autres activités liées à la nature; histoire et généalogie, art visuel et artisanat, musique country et classique, chansons et percussions, danses et autres spécialités.

AU PROGRAMME

Au cours de cette fin de semaine, vous pourrez visiter, à l’église, l’exposition de peintures « Les beaux barbots » de L’atelier de création du comité culture et patrimoine des Amis de la Chicot de Saint-Cuthbert. Mis en œuvre en janvier dernier, L’atelier de création est ouvert à tous et vise entre autres à stimuler l’expression par la créativité à l’aide d’outils simples et accessibles, et ce, dans un climat chaleureux et dans le plaisir.

Également, samedi toute la journée, il y aura l’Odyssée d’autréenne, une exposition de dessins des élèves de la 6e année de l’école Sainte-Anne.

Samedi le 18 mai, de 9 h 30 à 12 h 30, Cirkazou présentera un atelier d’initiation aux arts du cirque. Colorée, dynamique et festive, cette formule ouverte se veut une activité multigénérationnelle. Les enfants pourront aussi se faire maquiller.

De 10 h à 12 h, le comité Les Pouces verts invite les gens à participer à son traditionnel échange de végétaux. Vous pourrez vous procurer gratuitement des arbres, des plants d’hémérocalles (fleur emblématique de Saint-Cuthbert) et des plants d’asclépiades (plante indispensable à la reproduction des papillons monarques). Du compost sera par ailleurs mis à leur disposition derrière le bureau municipal. Par ailleurs, pour les citoyens ayant réservé auprès de la Municipalité des jardinières ainsi que des pots de fleurs, ils pourront se les procurer sur place.

Le site présentera plusieurs kiosques tout au cours de la journée dans un but de sensibilisation, d’information et de promotion concernant divers sujets d’intérêt. Professeur de chant et de musique à l’école primaire Sainte-Anne de Saint-Cuthbert, madame Katherine Leblanc assurera l’animation musicale lors de l’événement.

Populaire et convivial, le traditionnel dîner hot-dogs aura encore lieu cette année.

L’après-midi sera bien rempli avec la chorale d’enfants à l’église et les Jeunes conteurs d’une génération à l’autre à la sacristie.