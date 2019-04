Le Centre des arts et des loisirs Alain-Larue présente l'exposition Nomade des coeurs

C'est lundi le 22 avril qu’a eu lieu le vernissage de la dernière exposition du Centre des arts et de loisirs Alain-Larue, intitulée Nomade des Cœurs par l’artiste Gilbert Boulet. Jusqu’au 4 mai, ses personnages colorés accueilleront les visiteurs et raconteront leur histoire.

Le projet Nomade des cœurs, c’est un recueil de 15 nouvelles qui a inspiré la création de 15 toiles. Chaque nouvelle s’articule autour d’une phrase reliée à une personne qui est le personnage principal de la nouvelle. Ces personnages fictifs sont librement inspirés de la réalité vue à travers le prisme de la créativité et déformé par l’imagination.

À propos de Gilbert Boulet

Animateur culturel impliqué dans les organismes du milieu, Gilbert Boulet a œuvré plus de 30 ans au Cégep de Joliette. Il a, entre autres, occupé la présidence de Cégeps en spectacle national, du Conseil de la culture de Lanaudière, Québec-France Lanaudière et de la Société nationale des Québécois et des Québécoises. Il occupe toujours la coordination du Cinérépertoire, voué à la promotion du cinéma d’auteur dans la région de Lanaudière. Il a exposé au Québec, au Musée d’art contemporain de Montréal, et en France.

À propos de la salle d’exposition du Centre des arts et des loisirs Alain-Larue

Depuis le mois de décembre 2017, la Ville de Notre-Dame-des-Prairies s’est dotée d’une salle d’exposition qui n’a rien à envier aux plus grandes ! Cette splendide salle multifonctionnelle de 1700 pieds carrés accueille des expositions en arts visuels de tous les genres : peinture, photo, installations, vidéos, sculpture, etc. De quatre à six expositions sont présentées chaque année, d’une durée d’un à trois mois chacune. Comme pour toutes les activités culturelles de Notre-Dame-des-Prairies, l’entrée est libre à contribution volontaire. Un audio-guide est également offert. Deux ateliers multifonctionnels attenants à la salle d’exposition sont mis à la disposition des artistes en résidence afin de soutenir et favoriser la création en arts visuels.

Au même titre que les artistes qui performent dans le domaine du spectacle ont accès à une résidence d’artiste au presbytère de Notre-Dame-des-Prairies, les artistes en arts visuels qui se produisent à la salle d’exposition ont eux aussi la possibilité d’effectuer une résidence artistique. Ils sont ainsi accueillis au presbytère et peuvent profiter des installations en arts visuels de la nouvelle salle d’exposition afin d’y présenter le fruit de leur travail à la population.

La salle est située au Centre des arts et des loisirs Alain-Larue au 225, boul. Antonio-Barrette à Notre-Dame-des-Prairies.

