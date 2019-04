Guylaine Tanguay au Centre culturel de Joliette

La reine québécoise du country, Guylaine Tanguay sera au Centre culturel de Joliette avec son spectacle 3764 Elvis Presley Blvd le vendredi 5 avril à 20 h. La chanteuse y revisite les classiques du « King », mais aussi ceux des grandes légendes de cette ère musicale.

C’est ainsi avec tout le dynamisme, la générosité et l’enthousiasme qu’on lui connaît que Guylaine Tanguay interprète à travers ce nouveau spectacle les chansons de Patsy Cline, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis et plusieurs autres. La chanteuse à la voix puissante tâte ce nouveau registre plus rock avec beaucoup d’aplomb.

Accompagnée sur scène de ses quatre musiciens et de ses danseurs, Guylaine Tanguay sait donner vie à son nouveau répertoire avec un spectacle qui bouge! Les pièces Jailhouse Rock, Love Me Tender, Hound Dog, Suspicious Minds y sont réarrangées à la manière country comme elle seule sait le faire.

La prolifique chanteuse, qui a sorti six albums durant les quatre dernières années, en plus de se produire lors de tournées et de spectacles thématiques, invite le public à passer une soirée musicale digne d’un retour à Memphis!

Ce spectacle est présenté par Les habitations Bordeleau.

Pour plus d’informations sur la programmation du Centre culturel de Joliette, les coordonnées et les heures d’ouverture, visitez le www.spectaclesjoliette.com ou contactez la billetterie au 450 759- 6202.