Un nouveau projet de médiation culturelle à Joliette

« Le petit homme égaré, théâtre pour enfants », un nouveau projet de médiation culturelle déployé à Joliette par Le Marie-Terre, grâce au programme de subvention aux activités de médiation culturelle en arts de la scène porté par la Ville de Joliette et le ministère de la Culture et des Communications.

Le projet de médiation culturelle « Le petit homme égaré, théâtre pour enfants » est une création scénographique poétique et une mise en scène de théâtre littéraire. Celui-ci consiste à la mise en œuvre scénique et au lancement de la pièce de théâtre pour enfants de 6 à 12 ans « Le petit homme égaré » de Marie-Soleil Roy.

Témoins privilégiés de l’évolution d’une mise en scène et invités à prendre part à la création visuelle du spectacle, les enfants et familles pourront participer à une dizaine d’ateliers et rencontres organisés au Musée d’art de Joliette. Les détails sont à venir. La première du spectacle devrait avoir lieu en janvier 2020.

Appels de projets en cours

Notez qu’il est toujours possible de soumettre un dossier dans le cadre de ce programme de subvention issu de l’entente de développement culturel entre la Ville de Joliette et le ministère de la Culture et des Communications.

L’appel de candidatures pour le programme de bourses aux artistes émergents est aussi toujours en cours. Pour plus de détails concernant ces opportunités, visitez le www.joliette.ca/culture-patrimoine/appel-de-projets ou communiquez avec le service des Loisirs et de la culture au 450 753-8050 avant le 19 avril.